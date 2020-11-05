Cildi yenileyen maskeler neler mucizevi etki yaratıyor!

Cildi yenileyen maskeler neler? Kimyasal ürünler kullanmaktan çekinenler için harika bir önerimiz var. Salatalık maskesi, adaçaylı yüz buharı, salatalık scrubı ile cildinizi yenileyebileceğinizi biliyor muydunuz? Düzenli olarak uygulandığı zaman cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız.

Salatalık scrubı

Malzemeler: 2 yemek kaşığı sade, şekersiz yoğurt, 2 yemek kaşığı püre haline getirilmiş salatalık, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı doğranmış adaçayı. Tüm malzemeleri birleştirin ve birkaç dakika boyunca dairesel hareketlerle temiz cilde nazikçe masaj yapın. Ilık bir havluyla hafifçe yüzünüzden temizleyin.

Salatalık maskesi

1 salatalık, 2 yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı ve ½ çay kaşığı havuç tohumu yağını kremsi bir yapı alana kadar karıştırın. Yüz, boyun ve göz bölgesine yüz fırçası veya parmak uçlarınızla maskeyi uygulayın. Ilık su ile yıkamadan önce maskeyi 10-15 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından nemlendirici veya serum kullan ve cildinizi nemlendirin.

Adaçaylı yüz buharı

Derin bir tencereye ihtiyacınız kadar su koyun ve suyu kaynatın. Bir avuç adaçayı yaprağı, 1 damla sığla esansiyel yağını suyun içerisine ekleyin ve karıştırın. Karışımı ısıya dayanıklı bir kaseye aktarın ve düz bir tezgah üzerine yerleştirin. Hemen yüzünüzün, omuzlarınızın ve kasenizin üzerine bir havlu asarak yüzünüzü uzaktan buhara maruz bırakın. 5-10 dakika buharın tadını çıkarın.