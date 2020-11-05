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Süt reçeli nasıl yapılır enfes bir tat!

Süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Bu lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve yapılışı ile karşınızda.

Süt reçeli nasıl yapılır enfes bir tat!
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Süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yapımı biraz uüraştırıcı olsa da tatı şahane olan süt reçelini yaptığınıza asla pişman olmayacaksınız. Yemelere doyamayacağınız bu lezzetin tarifine gelin beraber bakalım. 

Malzemeler:

1 litre inek sütü (tam yağlı)
1 su bardağı toz şeker
1 adet vanilya çubuğu
1 silme çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı: 

Tam yağlı inek sütü, toz şeker ve vanilya çubuğunu derin bir tencereye alın.
Kısık ateş üzerinde tahta bir kaşık yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.Asıl macera şimdi başlıyor. Süt göz göz olup, kaynamaya başladığında karbonatı katıp ocağın altını daha da kısın.Karbonat sütü kabartacak karıştırdıkça sönecektir. Reçel karışımını sürekli karıştırarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin.
Vanilya çubuğunu tencereden alın. Çok uzun süre ara vermeden, sürekli karıştırdığınız reçeli, kısık ateşte yaklaşık üç saat kadar pişirmeye devam edin.
Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri aralarda alıp temizleyin. Sürenin sonunda rengi ve kıvamı koyulaşan süt reçelini ocaktan alın.Parlaklık kazanması ve pürüzsüz bir kıvam alması için son bir kez çırptıktan sonra temiz-kuru bir kavanoza boşaltın.Reçel soğuduktan sonra kapağını dikkatli bir şekilde kapatıp buzdolabında muhafaza edin.

 

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