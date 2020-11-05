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Eser Yenenler koronavirüsü yendi müjdeli haberi kendisi duyurdu!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Eser Yenenler, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eser Yenenler koronavirüsü yendi müjdeli haberi kendisi duyurdu!
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Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Eser Yenenler, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Virüsü yenen oyuncu, 14 gündür ayrı kaldığı hamile eşi ve oğluyla da buluştu.

''Atlattık çok şükür''

Son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını duyuran başarılı oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin" mesajını paylaştı.

"EVE DÖNDÜK BİRLİKTEYİZ"

Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra oğlu Kuzey ile birlikte babasının evine giden Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtsız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride bıraktık ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif Kuzey de çok iyi çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

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