Vajinusmus neden olur uzmanlar açıklıyor!

Vajinusmus nedir? Vajinusmus belirtileri neler? Vajinusmus tedavisi nasıl olur? Vajinismus erkekleri nasıl etkiler? Merak edilen soruların yanıtlarını Üroloji Uzmanı Op.Dr.Murat Mermerkaya konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Vajinismus nedir?

Vajinismus, kadınlarda oldukça sık olarak görülen bir cinsel işlev problemidir. Cinsel ilişki sırasında vajinayı çevreleyen 1/3 alt pelvik kaslarının istemsiz (kontrol dışı) kasılmasına bağlı olarak ilişkinin tamamlanamaması veya oldukça ağrılı, acılı bir şekilde gerçekleşmesi durumudur. Vajinismusta izlenen pelvik kasılmaların tamamı kadının kendi iradesi, arzusu dışında istemsiz şekilde gerçekleşmektedir. Sorunu yaşayan kadınların büyük bölümü aylarca, hatta yıllarca süren evliliklerine rağmen eşleriyle hiçbir birliktelik yaşamadıkları için halen bakiredirler. Ülkemizde hemen hemen 10 kadından birinde görülen vajinismus, çözümü olan bir problemdir.

Vajinismus erkekleri nasıl etkiler?

Vajinismus hasta eşlerinin çoğu kendi eşlerine karşı aşırı derecede anlayışlı ve sabırlıdırlar. Bu durum bazen basit bir sorunun çözümünün yıllarca ertelenmesine neden olabilir. Nitekim bir tarife göre de vajinismus bir ‘erteleme-kaçınma hastalığı’ dır. Zamanla bu kaçınma davranışına bağlı olarak erkeklerde de cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları da ortaya çıkmakta ve bu da vajinismus tedavisini güçleştirmektedir. Erkeklerin bu noktada yaması gereken, eşlerini tedavi konusunda yüreklendirmek ve tedavi sürecinde destek olmaktır.



Vajinismus tedavisi

Vajinismus %100 tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastanın vajinismus problemini kabullenmesi ve bu problemle yüzleşmesi tedavinin başarısını etkiler. Kişinin tedavi olmayı istemesi ve kafasındaki negatif düşünceleri atabilmesi için tecrübeli ve alanında uzman bir terapiste muayene olması şarttır.Etkili bir tedavi süreci hem zihni hem de bedeni ele alır. Zihnin cinselliğe yönelik olumsuz koşullanmalardan ve kaygıdan arındırılması ve bedenin de vajinal girişi kabul edecek ve bundan zevk alacak hale gelmesi hedeflenir. Tedavideki uygulamalar zihine, bedene ya da her ikisine birden yöneliktir. Tedavi sürecinde başlangıçta ayrıntılı değerlendirme görüşmesi yapılır. Kişinin/çiftin cinsel bilgi eksiklikleri ve hatalı öğrenmeleri tespit edilip ilk olarak bunların giderilmesi hedeflenir. Eşlerin arasındaki cinsellik ve cinsellik dışı ilişki ve etkileşimleri anlaşılıp, aralarında işbirliği ve uyumun sağlanmasına yönelik yaklaşımlarda bulunulur.