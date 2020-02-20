Defne Samyeli eski eşi Eren Talu'dan boşanma hikayesi ve sevgilileri

Bir süredir Cem Yılmaz'la birlikte olan Defne Samyeli ünlü komedyenin kendisine ihanet ettiğini, "Konduramamıştım" sözleriyle ifade etmişti. Ayrılıklarının ardından Cem Yılmaz ise Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce mimar Eren Talu ile 14 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Defne Samyeli'nin evliliğe biraz soğuk baktığı konuşuluyor. Peki Defne Samyeli ile eski eşi Eren Talu neden boşanmıştı, aralarında neler yaşanmıştı?Şimdilerde oldukça merak konusu olan bu sorunun yanıtına gelin hep beraber bakalım.

Öncelikle Eren Talu kim, ne iş yapıyor sorusuyla başlayalım. Eren Talu kendi adını taşıyan bir mimarlık şirketinin sahibi. Türkiye'de özellikle büyük ölçekli yatırımlarda adı geçen ünlü bir mimar olan Eren Talu, Defne Samyeli ile boşanmaları önce iflas etmesiyle gündeme gelmişti. Galatasaray'ın TOKİ aracılığıyla yaptırdığı Seyrantepe'deki stadı işinin yüklenicisi olan Eren Talu, projeyi tamamlayamamış ve maddi olarak darboğaza girmişti. O dönemde Defne Samyeli ile evli olan Eren Talu'nun evine ve işyerine haciz gelmişti.

Ekonomik olarak zorlu sürece giren Defne Samyeli ve Eren Talu'nun boşanma nedenleri tarafların farklı açıklamalarıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Defne Samyeli art arda verdiği röportajlarda Eren Talu'nun evlilikleri boyunca kendisini aldattığını ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını söylemişti. Ancak Eren Talu'nun gazeteci Ayşe Arman'a yıllar önce verdiği röportajda anlattıkları boşanmanın rengini değiştirmişti. Eren Talu'nun iddiasına göre, Defne Samyeli kendisini yabancı bir gazeteciyle aldatmıştı. İşte Eren Talu'nun Defne Samyeli ve evlilikleri hakkında anlattıklarının detayları...

KARISINI ALDATAN REZİL HERİFE DÖNÜŞTÜRÜLDÜM

"Tamam kabul bütün paramı kaybettim ama işimdeki beceriksizliğime ek olarak, karısını aldatan rezil, iğrenç bir herif oldum. Gel gör ki, işin gerçeği bu değil. Bir kere boşanmak isteyen ben değilim. Karım, bir başkasına aşık oldu, “Ruh ikimizi buldum, bırak gideyim” dedi; evliliğimizi bitirmek istedi. Onu kaybetmekten ölesiye korktum. “Beni istemeyeni ben de istemem. Zaten beni aldattın. Yolun açık olsun” demedim, diyemedim.

PARAYLA İLİŞKİLERİM OLDU

“Benim de kaçamaklarım oldu, yurtdışında paralı ilişkiler kurdum ama jimnastik gibiydi, bir şey ifade etmedi. Gel bunu, onlara sayalım, unutalım” dedim. Onu vazgeçirmek için elimden geleni yaptım ama olmadı; o adamdan vazgeçmedi. Aylar içinde geldiğimiz nokta şu: “Ruh ikizim” dediği adamla birlikte olmak istiyor; ‘ruh özgürlüğüne’ kavuşmak için de benden para!

DEFNE SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL

Ve onun sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi konuşması hoşuma gitmiyor. Bu röportajı vermek istememin nedeni, “Bir de beni dinleyin...” demek. Madem rezil olduk, o zaman bari tamamı ortaya dökülsün...

BİLGİSAYARLARA HACİZ GELMESİN DİYE YATAKLARIN ALTINA SAKLADIK

Bu meşhur laf aslında bizim durumumuzu çok iyi özetliyor. Evet para bitince, insanlar gider. Ben bunu da anlıyorum... Hak vermiyorum, anlıyorum. Ben de kadın olsam yapabilirim böyle bir şeyi. Çünkü gerçekten çok zor şeyler yaşadık. Yaşam konforun tehdit ediliyor, kendini bombok hissediyorsun. Acayip bir travma yaşıyorsun. Hayatına kastediliyor, ötesi mi var? Her tarafın hacizci dolu, evden teker teker her şey gidiyor, çocuğunun bilgisayarına kadar, yatağın altına saklıyorsun, görmesinler de almasınlar diye...

KENDİNİ KORUMAK İÇİN YAPTI

Defne’nin “Aşık oldum” dediği şey, bir korunma mekanizması olabilir, duvara çarpacağımız belliydi, o da o arada, bunalımdaydı, arayıştaydı, artık ne haltsa... Birine aşık oldu. Mesele bu; da... Bütün bunların hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi davranılması tuhaf. O zaman çık, “Evet, evliyken birine aşık oldum” de, diyemiyor, bütün kusurları bana yüklüyor.

EVLİLİĞİMİZDE SEKS PEK YOKTU

Tabii ilişkimiz, biraz arkadaş ilişkisi gibi olmuştu, seks pek yoktu, minimum bir ortak hayat. Yine de konduramıyorum. Benim karım güzel bir kadın. Ben onu televizyon dünyasında hiç rahatsız olmadan yüz tane herifin arasında bıraktım. O hep mesafe koymayı bilirdi. Hakikaten geçmişe dair, en ufak soru işareti bile yok aklımda.

NE OLDUYSA O KONFERANSTA OLDU

Brüksel’e bir medya konferansına gitmek istedi, “Tabii” dedim. Gitti. İşte ne olduysa o konferansta oldu. Richard Gizbert denilen o adamla tanışıyor. Adam, El Cezire televizyonunun Uğur Dündar’ı. Evli. Bilinen, tanınan biri. Karısı var, hayır işleriyle uğraşıyor, çok saygın bir kişilik. Londra’da yaşıyorlar. Richard o toplantıda moderatör. Bizimki de olgun erkeklerden hoşlanıyor...

ŞAHANE HİKAYELER YAZDI

Hemen toparlamaya çalıştım. “Gel seninle kaçamak yapalım” dedim Defne’ye, “Aramızdaki sorunları konuşalım, ben seni çok ihmal ettim...” Bir butik otele gittik, ilanı aşklar, güller, onu etkilemek için elimden geleni yapıyorum. Arada da “Kim bu adam ya” diye soruyorum. Hep şahane hikayeler yazıyor. İçimden “Avusturalya Konsolosluğu’ndan araştırayım şu adamı” diyorum, aklınca hedef şaşırtıyor. Sonra, “Benim Doha’ya konferansa gitmem gerekiyor” dedi. Adam çağırıyor... Tutturdum, “Ben de geleceğim” diye...

KARIM FRENLERİ İPTAL ETMİŞ YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞ

O hiç istemedi ama sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Bana “Sen modern otel seversin, W’da kalalım” dedi. “Tamam” dedim ama konferans Sheraton’da. Meğer o esnada karım, frenleri iptal etmiş, yeni bir aşka yelken açmış. Adamla buluşacaklar. Ve sakın yanlış anlama. Benim itirazım neden bunu yaptı diye değil, her boku ben yapmış gibi duruyorum, buna bozuluyorum. Ben hem çapkın oldum, hem salak. Bir de işler iyice zıvanadan çıktı, 5 yıl hapsim istendi, ne yapmışım ya...

NE ZAMAN ARASAM SESİ EKOLU GELİYORDU

Yok hayır, Doha’da hâlâ kek durumdayım. Sabah süslenip püslenip konferansa diye çıkıyor, meğer adamın Sheraton’daki odasına gidiyormuş. Aşıklar orada buluşurken, benim içim içimi yiyor, bir şey var ama anlayamıyorum. Artık üzerimde nasıl bir baskı kurmuşsa işim gücüm yok ama Sherton’a gidemiyorum. İki de bir arıyorum, telefonu çalıyor, açan yok, sonra açılıyor Defne “Ne oldu, neden arıyorsun?” diyor. Nedense Defne’nin sesi hep ekolu, meğer adamın odasındaki banyodan konuşuyormuş...

İKİ ŞİŞE VOTKA İÇTİK HER ŞEYİ ANLATTI

Defne kendisi anlattı. Ben Doha’dan Dubai’ye geçtim, o da geldi. Ağlayarak ayrılmışlar. Zaten havaalanından bir saatte çıkamadı, herkes çıktı Defne yok. Adamla tuvalette telefonda konuşuyormuş.

Votkanın gözünü seveyim! İki şişe votka içtik, birbirimize her şeyi anlattık. Seviştik de. Ama daha önce dedi ki, “Benden şüpheleniyorsun, al bak telefonumu hiçbir şey yok.” Verdi telefonu. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama sildiğini zannetmiş fakat her şey içinde. Bütün mailler, SMS’ler. Karımın çeşitli fotoğraflarını görüyorum, kendi kendine çekmiş, hiç tanımadığım bir adama göndermiş. Beynimden vurulmuşa döndüm. “Bu ne ya?” dedim. Gerisi, çorap söküğü gibi geldi. Artık inkar edecek hali kalmadı.

DAHA GÜZEL OLMAYA ÇALIŞIYORDU

Zaten ben anlamalıydım, daha güzel olmaya çalışıyordu, memelerine falan bir şeyler yaptırıyordu, “Zaten güzelsin, kimin için daha güzel olmaya çalışıyorsun?” diyorum.

DEFNE SAMYELİ'NİN SEVGİLİLERİ

Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin'in babası Eren Talu'dan 2011'de boşandıktan bir yıl sonra Prof. Dr. Emre Alkin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Samyeli ve Alkin, ilişkilerinin birinci yılında nişan yüzüğünü takarak evlilik sinyali vermişti. Ancak çift 4 yıllık birlikteliklerinin ardından 2015'te ayrılmıştı. Ayrılık nedeni olarak da Defne Samyeli'nin oyunculuk eğitimi için ABD'ye gitmesi ve çiftin gelecek planlarının örtüşmemesi olarak gösterilmişti.

Defne Samyeli'nin adı Emre Alkin'den sonra uzun süre bir kişiyle anılmamıştı. Taa ki Sadettin Saran ismi anılıncaya kadar. Defne Samyeli'nin adı bir süre ünlü işadamı Sadettin Saran ile anılmıştı. Geçmişte de birlikte oldukları konuşulan Defne Samyeli ve Sadettin Saran ilişkilerini hiçbir zaman doğrulamadı. Ancak katıldıkları etkinliklerdeki yakınlıkları uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

DEFNE SAMYELİ CEM YILMAZ AŞKI

Kuşkusuz Defne Samyeli'nin ilişkileri arasında en çok konuşulan Cem Yılmaz'la birlikteliği oldu. 2018 yılında ilk kez birlikte görüntülenen çiftin şu günlerde evlenecekleri konuşuluyor. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisi için şunları söylemişti:

"Çok uzun yıllar devam edecekmiş bu ilişki gibi bir his var içimde... O his güzel. Çok iyi arkadaşız. Çok da mutluyuz."

EREN TALU KİMİNLE EVLİ?

Eren Talu da hayatına başka bir isimle devam ediyor. Defne Samyeli'den boşandıktan sonra Serap Şenyüz ile ilişki yaşamaya başlayan Eren Talu, boşanmasının üzerinden 1.5 yıl geçince yeniden evlendi. Los Angelas'ta evlenen çift nikah öncesinde bir de çocuk sahibi olmuşlardı. Çiftin Su adında bir kızları var. İşte o nikahın fotoğrafı...