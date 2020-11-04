Cinsel ilişki sırasında baş ağrısı nedenleri orgazm sırasında görülüyor!

Cinsel ilişki sırasında pek çok kişi baş ağrısı çekmektedir. Bu baş ağrıları zaman zaman okadar şiddetli oluyor ki kişiyi cinsellikten bile soğutabiliyor. Peki cinsel ilişki sırasında görülen bu ağrıların sebepleri neler? Cisel ilişki sırasında baş ağrısı neden olur? Bu soruların yanıtlarını Prof. Dr. Okan Bölükbaşı'ndan öğrendik. İşte tüm merak edilenler!

Orgazm sırasında görülüyor

Cinsel ilişki sırasında oluşan baş ağrısı tıpda “coital cephalgia” ya da “orgazmik başağrısı” olarak bilinmektedir. Bu ağrılar genellikle ön sevişme dönemi ya da daha sıklıkla orgazm döneminde görülür.

Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrı başlangıçta çok hafif bir ağrıyken orgazma yakın dönemde keskni bir ağrı şeklinde hissedilmektedir. Genellikle yaşanılan bu ağrılar kişinin ilişkiden kaçınmasına yol açmaktadır.

Yüz kasılmaları etkiliyor

Baş ağrısını tetikleyen olaylar arasında mastürbasyon ve yüz kasılmaları da bulunmaktadır. Hem erkek hem de kadınlarda görülebilir ancak erkeklerde rastlanma sıklığı daha fazladır. Hastalar utandıkları için bu şikâyetlerini hiç dile getirmediklerini belirttiler.

Migren türü ağrıların akrabası!

Cinsel ilişki sırasında yaşanan bu ağrılar migren türü baş ağrılarının yakın akrabasıdır. Bu ağrılar nadiren de olsa beyinde damar yırtılmasına neden olmaktadır. Kafa ya da beyin içinde kan birikimi gelişebilir ki bu durum ani ölüm nedenleri arasındadır. Bu tür şikayetleri olan hastalar nöroloğa görünmelidir. Ölümcül tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi için hiç olmazsa bir kez beyin MR incelenmesinin yapılaması gerekir.

Bu rahatsızlığın tedavisi oldukça basit ve ucuzdur. Migren kriz tedavisinde kullanılan ilaçlarla kolaylıkla tedavi yapılabilir.