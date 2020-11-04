Pelin Öztekin'in olaylı gecesi! Yeni tanıştığı adamla öpüştü, ortalığı birbirine kattı

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in 33 yaşındaki oyuncu kızı Pelin Öztekin'in gittiği mekanda alkolün etkisiyle olay çıkardığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Herkesin içinde öpüştüler

Beyaz TV ekranlarında Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten Öztek ve kimliği bilinmeyen adam, bir ara herkesin içinde öpüşmeye başladı.

Olay çıkardılar

Alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçıran çift, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen oyuncu ve arkadaşlarının ortalığı birbirine kattığı ileri sürüldü.