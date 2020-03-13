Cilt Dostu Sinoz'dan Dev Kampanya

Doğadan ilham alan kokularıyla; nemlendiriciden, yüz bakım maskesine , leke kreminden vücut peelingine kadar pek çok ürün seçeneği bulunan cilt dostu Sinoz Kozmetik'te 16 Mart 2020 tarihine kadar tüm ürünlerde net %50 indirim kampanyası sizleri bekliyor.

Tüm Sinoz ürünlerinde geçerli olan kampanya, 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçerli. Yıllık krem stoğunuzu yapabileceğiniz bu özel kampanyada; tüm Sinoz Kozmetik ürünlerine net %50 indirimle sahip olabilirsiniz.Doğanın zengin özlerini teknoloji ile birleştirerek, farklı cilttiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilen Sinoz cilt bakım ürünleri; cildinizin ihtiyacı olan her türlü vitamin, kolajen ve

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