Doğal yüz bakım ürünleri kullanırken nelere dikkat edilmeli aşırıya kaçmayın!

Kimyasal maddeler içermeyen, doğal besinlerden elde ettiğimiz cilt bakım ürünleri son dönemde oldukça revaçta. Doğallığına güvenip kullanımında aşırıya kaçılabilen bu ürünleri uygularken dikkatli olmakta fayda var. İşte çok fazla ve yanlış kullanıldıklarında cildinizde sorun yaratabilecek o ürünler…

Elma sirkesi

Elma sirkesi sivilce ve kepek sorunu olanların tercih ettiği bir doğal ürün. Elma sirkesi her ne kadar faydalı olsa da yüksek asitli içeriği cildinizde tehlikeli kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha iyi kullanım için elma sirkesini kullanmadan önce su ile seyreltmeyi deneyin.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağını cilt bakımından saç bakımına kadar hemen hemen her yerde görebiliriz. Ancak Hindistan cevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığını bilmek önemlidir. Kuru saçlar için Hindistan cevizi yağı tabakası, suyun saç tellerine nüfuz etmesini engelleyebilir, bu da saçın ihtiyaç duyduğu nemi almasını önleyerek daha fazla kurumaya neden olabilir.

Yumurta akı

Yumurta akı genellikle ciltteki gözenekleri sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte yumurtalar, cilt hastalıklarına neden olan salmonella bakterisini üretebilir. Bu nedenle çiğken yumurtanın ağzınızla temas etmemesine dikkat etmelisiniz.

Tarçın

Tarçın günümüzde sivilce sorunlarının giderilmesinde oldukça popüler olmaya başladı. Birçok kişi bu maddeyi yüz maskelerine eklemeye başlarken, alerji şikayetleri ve yanma hissi gibi yan etkilerinin olduğu gözlemleniyor. Bunun nedeni, cildin tahrişe ve kaşıntıya neden olan kontakt dermatit reaksiyonunu göstermesidir.

Şeker

Şeker, damak tadınıza uyuyor olabilir ancak cildinizin pek hoşuna gitmez. Sert bir peeling’te kullanıldığında şeker, cildinizde küçük yaralar açabilir, aynı zamanda çevresel değişimlere daha fazla duyarlı hale getirebilir.