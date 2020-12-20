O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geri dönüyor!

Ekranların sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı izleyici ile buluşacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor.

Ünlü isimler katılacak

En çok izlenen yapımlardan biri olan O Ses Türkiye'nin özel olarak gerçekleşecek yılbaşı yayınında her yıl olduğu gibi ünlü konuklarının yarışması bekleniyor.

Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş

O Ses Türkiye'nin son sezonunda yer alan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasının ardından kanal ile ilişiğini kesmişti. Sayan yerine ise yarışmanın eski jürilerinden Ebru Gündeş ile yeniden anlaşma imzalandı.