Keçi patisi nasıl yapılır bayılacağınız tat!

Haftasonunda hamurişi tariflerinden vazgeçemeyenlerden seni sizin için harika bir tarifimiz var. Keçi patisi, lezzeti ve görüntüsüyle kahvaltılara şirin bir dokunuş yapıyor. Sadece 4 malzemeli olması, maya ve yumurta kullanılmaması da onu pratik bir lezzete dönüştürüyor. Mayasız pişi tarifi arayanlar için mükemmel bir lezzet! İşte 4 malzemeli keçi patisi tarifi...

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Hazırlanışı:

Yoğurt, tuz ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeler birleşip kıvam alıncaya dek yoğurun.

Ardından hamura uzun rulo halinde şekil verin ve yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın. Bıçak yardımıyla dilimleri, ters v harfi olacak biçimde keçi patisi şeklini verin. Son şeklini almış hamurlarınızı tavada kızdırmış olduğunuz yağda iki tarafı da güzelce renk alıncaya dek kızartın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.