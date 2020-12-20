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Keçi patisi nasıl yapılır bayılacağınız tat!

Haftasonu kahvaltılarınıza renk getirecek keçi patisi tarifini denemeye ne dersiniz? İşte 4 malzemeli enfes keçi patisi tarifi!

Keçi patisi nasıl yapılır bayılacağınız tat!
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Haftasonunda hamurişi tariflerinden vazgeçemeyenlerden seni sizin için harika bir tarifimiz var. Keçi patisi, lezzeti ve görüntüsüyle kahvaltılara şirin bir dokunuş yapıyor. Sadece 4 malzemeli olması, maya ve yumurta kullanılmaması da onu pratik bir lezzete dönüştürüyor. Mayasız pişi tarifi arayanlar için mükemmel bir lezzet! İşte 4 malzemeli keçi patisi tarifi...

Malzemeler: 

1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un

 Hazırlanışı: 

Yoğurt, tuz ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeler birleşip kıvam alıncaya dek yoğurun.
Ardından hamura uzun rulo halinde şekil verin ve yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın. Bıçak yardımıyla dilimleri, ters v harfi olacak biçimde keçi patisi şeklini verin. Son şeklini almış hamurlarınızı tavada kızdırmış olduğunuz yağda iki tarafı da güzelce renk alıncaya dek kızartın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.

 

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