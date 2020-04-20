Ev yapımı kuru cilt kremi nasıl yapılır çatlamış ciltlere derman oluyor!

Koronavirüs korkusu hepimizi daha fazla temizlik yapmaya itti. Çamaşır suları, kolonya ve temizlik ürünlerinin etkisiyle egzama ve cilt kuruluğu sorunları karşımıza çıktı. Cilt kuruluğunun bilinen en önemli tedavisi elleri düzenli nemlendirmek. Evde yapacağınız doğal balsam sayesinde hiçbir kimyasal madde içermeyen kendi nemlendirici kreminizi elde edebilirsiniz. Üstelik balsamın içerisindeki çiğ balının yarı iyileştirici özelliği sayesinde cilt kuruluğu probleminizden çabucak kurtulacaksınız. İşte ev yapımı el balsamı tarifi...

Malzemeler ve hazırlanışı:

Malzemeler; 1/4 su bardağı hindistancevizi yağı, 1/4 su bardağı badem yağı, 1/4 su bardağı zeytinyağı, 5 yemek kaşığı balmumu pastili, 1 yemek kaşığı shea yağı, 1 1/2 yemek kaşığı çiğ bal.

Çiğ bal hariç her şeyi mikrodalga fırın kasesinde karıştırın. Yağlar ve balmumu tamamen eriyene kadar 30 saniyelik artışlarla 2 dakika boyunca mikrodalgada bekletin. Çiğ balı ve tercih ettiğiniz esansiyel yağı 10-20 damla kadar karışıma eklemeden önce mikrodalgada hazırladığınız karışımı yaklaşık 10 dakika soğumaya bırakın. Balsam soğuduktan sonra kıvamına göre, ekstra yağ ekleyebilirsiniz. Ev yapımı kreminiz hazır!