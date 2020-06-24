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Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı!

Bahar Şahin, meslektaşı Cenan Adıgüzel ile ayrıldıktan sonra Zalim İstanbul'dan rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken görüntülendi.

Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı!
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Genç oyuncu Bahar Şahin'in, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, Zalim İstanbul dizisindeki partneri Ozan Dolunay'la yakınlaştığı söylendi. Çift hakkında çıkan aşk dedikodularının doğru olduğu ortaya çıktı.

Ayrılıktan 2 gün sonra rol arkadaşıyla görüntülendi

Milliyet'te yer alan habere göre: Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını öğrenen Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son verdi. Bahar Şahin, Adıgüzel'le yollarını ayırdıktan 2 gün sonra Ozan Dolunay ile görüntülendi. Genç aşıklar, önceki gün bir mekanda baş başa yemek yedi.

Öpüşürken yakalandılar

Sahil kenarındaki restoranda karşılık yemek yiyen çift, etrafındakilere aldırış etmeden öpüştü. İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı. 23 yaşındaki Bahar Şahin, özel hayatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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