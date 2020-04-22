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Göz çevresi kırışıklıkları için krem nasıl yapılır shea yağlı formülü uygulayın!

Göz çevresi kırışıklıkları cildimizde yaşlılık belirtilerini en hızlı gösteren bölgelerden biri. Kırışıklık gideren göz çevresi kremi tarifi içeriğimizde!

Göz çevresi kırışıklıkları için krem nasıl yapılır shea yağlı formülü uygulayın!
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Göz çevresinde derinleşen çizgiler kadınların en muzdarip olduğu konulardan biri. Hassas bir bölge olan göz çevresini korumak için kimyasal kremler uygulamak da doğru bir fikir değil. Bu yüzden göz altlarını yaşlanmanın etkilerinden korumak zor bir hal alıyor. Elmaelma.com olarak bugün sizler için göz çevresi kırışıklıklarına iyi gelen, doğal ürünlerden oluşan krem tarifi hazırladık. İşte A ve E bakımından zengin ev yapımı göz kırışıklık kremi tarifi...

Malzemeler:

- 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

- 2 yemek kaşığı balmumu

- ¼ fincan kayısı çekirdeği yağı

- 3 E vitamini kapsülü (yaklaşık yarım çay kaşığı),

- 1 yemek kaşığı shea yağı

- 3-4 damla lavanta esansiyel yağı.

Yapılışı:

Yukarıdaki malzemeleri bir cam kavanozda karıştırın. Malzemelerin erimesi için cam kavanozu, daha önce içine su koyup ısıttığınız tencerenin içine bırakın ve bekleyin. Malzemeler eriyene kadar iyice karıştırın. Kavanozu soğuması ve sertleşmesi için bir kenara koyun. Sertleştiğini fark ettiğinizde üzerini bir kapak ile örtün: Göz kreminiz hazır! Göz kremini serin ve karanlık bir yerde saklayın. Her gece uygulayın.

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