Haşhaşın faydaları neler kötü kolesterolü düşürüyor!

Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan bir baharat olan haşhaş, sağlık açısından önemli yararlara sahip bir besin. Kronik yorgunluktan uykusuzluğa, kötü kolesterolden kansızlığa, haşhaş birçok problemin tedavisinde yardımcı oluyor. Haşhaş, eski uygarlıklar tarafından da doğal ağrı kesici olarak kullanıldı. İşte haşhaşın mucizevi faydaları...

Kötü kolesterolü düşürür

Haşhaş tohumlarında fazlaca miktarda bulunan ‘oleik asit' ve ‘diyet lifi' kandaki kötü huylu kolesterol seviyesini düşürerek iyi huylu kolesterolün artmasına yardımcı olur.

Rahat uyumayı sağlar

Haşhaş tohumu çayı içmek vücuttaki kortizol seviyelerini azaltır. Bu stres seviyelerindeki azalma sakinleştirici bir etkiye yol açar ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Kansızlığa iyi geliyor

Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.

Kabızlığı gideriyor

Haşhaş tohumları, sindirime yardımcı olabilecek çözünmeyen lif kaynaklarıdır. Ayrıca dışkı hacmini arttırır ve kabızlığın tedavisine yardımcı olur.

Felç riskini azaltır

Haşhaş tohumlarında bulunan zengin yağ asitleri, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kalbi güçlendiren haşhaş felç riskini ve içeriğindeki potasyumun yanı sıra ‘linolyum asitleri' de kalp krizi geçirme riskini ciddi oranda azaltı