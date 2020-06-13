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Hazal Kaya "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna yanıt beni ilgilendirmez!

Hazal Kaya, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında "Çocuğun LGBT olsa tepkin ne olurdu?" sorusuna "Beni hiç ilgilendirmez" cevabını verdi.

Hazal Kaya "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna yanıt beni ilgilendirmez!
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Koronavirüs sürecinde sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sık sık canlı yayın yapan oyuncu Hazal Kaya, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kaya'nın LGBT sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu. 

"Çocuğum LGBT olsa hiçbir tepkim olmaz"

Hazal Kaya, geçtiğimiz kasım ayında ilk evladı Fikret Ali'yi kucağına aldı. Başarılı oyuncu, "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap verdi. Kaya, "Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim. Hiçbir tepkim olamaz, haddim değil. Ben ona çok saygı duyuyorum. Onu çok seviyorum. Sadece ne ihtiyacı varsa onu karşılayabilirim" şeklinde konuştu.

Twitter'da TT oldu

Öte yandan, Hazal Kaya'nın "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği cevap sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı salladı. Twitter kullanıcıları "Hazal Kaya" etiketi altında binlerce paylaşıma imza attı.

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