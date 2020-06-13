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Emre Kınay'dan olaylı gecenin ardından ilk açıklama hakaret ve tahrik vardı!

Emre Kınay, önceki akşam bir mekandan çıkışı sonrası gazetecilerle tartıştığı geceyi anlattı. Kınay "Hakaret ve tahrik vardı. Tahrike kapılmamam gerekirdi" dedi

Emre Kınay'dan olaylı gecenin ardından ilk açıklama hakaret ve tahrik vardı!
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Ünlü oyuncu Emre Kınay, önceki akşam arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra gece vakti bir mekandan ayrıldı. Kınay, mekandan çıkışı sonrası yanına gelip kendisine soru soran gazetecilerle tartıştı. Sonu karakolda biten tartışmayla ilgili Emre Kınay'dan ilk açıklama geldi. 

'Saat 12'yi geçiyor neden hala mekandasınız?' sorusu Kınay'ı çıldırttı!

Emre Kınay, bulunduğu masada bir kadın arkadaşının yere düşmesini görüntüleyen muhabire "Neden çekiyorsun? Gelip yardım etsene, ayıptır, bana yapmayın. Düşen çekilir mi?" diyerek tepki gösterdi. Muhabir ise restoranların gece yarısı kapalı olması gerektiğini hatırlatarak "Biz içeri gelemiyoruz. Yasak var, siz içeridesiniz. Saat 12'yi geçti. Böyle bir durumda siz belediye başkanı olsaydınız izin verir miydiniz?" dedi. 

Kınay, muhabire "Ne alakası var? Hesabı kapattım. Tuvalete gittim, geldim. Şimdi eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım" diyerek cevap verince tartışma alevlendi. Taraflar soluğu karakolda alarak birbirinden şikayetçi oldu.

"Tahriğe kapılmamalıydım"

Ünlü sanatçı, yaşadığı tatsız olayın ardından Kanal D'nin Neler Oluyor Hayatta? programına ses kaydı yollayarak şunları söyledi: "Gidiyorum ısrarla 'belediye başkanı olsaydın 12'den sonra oturacak mıydın' diye tahrik edici, durmaksızın… Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahriğe kapılmamalıydım" 

 

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