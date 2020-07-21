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Bisküvili sarma muhallebi nasıl yapılır muhallebinin en güzel hali!

Yapılışı inanılmaz basit ama bir o kadar da lezzetli bisküvili sarma muhallebiyi sizin için paylaştık. İşte püf noktalarıyla bisküvili sarma muhallebi tarifi!

Bisküvili sarma muhallebi nasıl yapılır muhallebinin en güzel hali!
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Çatkapı misafiriniz geldiğinde, sevdiklerinizi mutlu etmek için yapabileceğiniz bir tatlı arıyorsanız bisküvili sarma tam da bu tanıma uyuyor. Damak çatlatan bu lezzetin yapılışı da oldukça kolay. Dondurulmuş meyvelerle süslendiğinde ortaya görsel şölen çıkartan bisküvili sarma muhallebi sizi asla pişman etmeyecek! İşte bisküvili sarma muhallebi tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

1 litre süt
3 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
8 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilin
3 yemek kaşığı tereyağı
1,5 paket kakaolu bisküvi

Yapılışı:

Süt, nişasta, un ve şekeri bir tencereye alın, göz göz olana dek pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilin ekleyerek 7-8 dakika kadar çırpın. Büyük klasik fırın tepsisinin dibini, rondodan çekilmiş bisküvi tozu ile kaplayın. Üzerine muhallebiyi dökün. Dilerseniz muhallebi oda sıcaklığına gelip üzeri hafif kabuk bağlayınca, 1 poşet krem şanti hazırlayarak sürebilirsiniz. Ben daha hafif olsun diye yapmadım. Buzdolabında 1 gece dinlendirdikten sonra kesip rulo yaparak meyvelerle servis edin. Afiyet olsun.

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