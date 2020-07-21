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Bacakları incelten kür nasıl yapılır incecik bacaklara sahip olmak istiyorsanız...

İncecik ve estetik bacaklara sahip olmak her kadının hayalidir. Peki bacaklar nasıl incelir? İşte bacakları incecik yapan kür tarifi!

Bacakları incelten kür nasıl yapılır incecik bacaklara sahip olmak istiyorsanız...
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Bacaklarınızın görünümünden şikayetçiyseniz bu haber tam da size göre! Bacakların kalın olması çoğu zaman estetik olarak hoş karşılaşılan bir durum değil. Ancak üzülmenize gerek yok. Spora ek olarak bacaklarınıza uygulayacağınız kür sayesinde estetik bir görünüme kavuşabilirsiniz. Peki bacakları incelten kür tarifi nedir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile bacak incelten kür tarifi! Mankenlerdeki gibi kusursuz bacaklara sahip olmak istiyorsanız mutlaka denemenizi öneriyoruz...

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı pul biber,1 tatlı kaşığı zeytinyağı,1 tatlı kaşığı toz zencefil,1 tutam maydanoz,1 çay kaşığı çörek otu, 50 gram kadar yağsız lor peyniri

Hazırlanışı:

Yukarıda bahsedilen malzemelerin geneli ödem atan ve yağ yakan özellikleriyle biliniyor. Dolayısıyla bu faydalı besinlerden yararlanabilmek için salatalarda tüketebilirsiniz. Başta garip bir tat gelse de yağ yakımını ciddi bir şekilde etkilemektedir.

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