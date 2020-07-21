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Yoğurtlu erişte salatası nasıl yapılır ferahlatan lezzet!

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan erişteyi yoğurtlu salata olarak denemeye ne dersiniz? İşte enfes lezzet yoğurtlu erişte salatası tarifi...

Yoğurtlu erişte salatası nasıl yapılır ferahlatan lezzet!
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Elmaelma.com olarak bugün sizler için kolay ve pratik bir lezzet hazırlamayı tercih ettik. Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden olan eriştenin yoğurtlu salata versiyonuna bayılacaksınız. Hele de üzerine tereyağlı sos gezdirince tadı çok daha enfes bir hal alıyor. Kabak ve havuç kullanılan bu tarifi arzunuza göre farklı malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. Peki yoğurtlu erişte salatası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapışı...

Malzemeler:

1 su bardağı erişte
1 su bardağı su
1 adet kabak
1 adet havuç
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt(200-220 g)
1 yemek kaşığı mayonez
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1/2 dal yeşil soğan(yeşil kısmı)

Yapılışı:

1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıp erişteleri tavaya alın. Karıştırarak hafifçe renk alana dek kısık-orta ateşte kavurun. İstediğiniz rengi aldıktan sonra oda sıcaklığında veya sıcak suyu üzerine ekleyin. Kapağını kapatıp ocağı kısın ve suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu tamamen çekince demlenmesi için kenara alın. Havucu soyun. Kabakla birlikte geniş bir kaseye rendeleyin. Ellerinizde bastırarak fazla suyunu sıkıp dökün.

İnce ince doğrayıp püre haline getirdiğiniz sarımsak ve kalan zeytinyağı ile tavada kabak ve havuç rendesini soteleyin. Hafif renk alması ve pişmesi için 5-6 dakika yeterli olacatır. Erişte ve sebze harcını birleştirin. Eğer hala ılık veya sıcaksa, soğuması için dinlendirin. Soğuyan karışıma yoğurt, mayonez, tuz ve karabiberi ekleyip güzelce karıştırın.

Tereyağını pul biberle birlikte sos tavasında ısıtın. Rengi iyice kızarıp köpüklenmeye başlayınca ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız erişte salatanızın üzerine tereyağlı sostan dökün, üzerine ince ince kıydığınız taze soğanı serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!

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