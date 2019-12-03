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Hamilelikte yüze limon sürülür mü lekeleri geçiriyor!

Hamilelikte yaşanan sivilceler, siyah noktalar, çatlaklar gibi ortaya çıkan cilt problemlerini yüzünüze ya da cildinize limon sürerek yok edebilirsiniz.

Hamilelikte yüze limon sürülür mü lekeleri geçiriyor!
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Hamilelikte yüze limon sürülür mü? Hamilelikte yaşanan sivilceler, siyah noktalar, çatlaklar gibi ortaya çıkan cilt problemlerini yüzünüze limon sürerek ortadan kaldırabileceğinizi biliyor muydunuz? Hamilelikte yaşanan stres ve ağırlık cildimizi de negatif etkilemektedir. Limonla cildinizdeki bu negatif etkiyi ortadan kaldırabileceksiniz. İşte yapmanız gerekenler! 

Malzemeler ve hazırlanışı: 

İki çay kaşığı limon suyu ve üç çay kaşığı karbonatı karıştırıp yüzünüze sürün. Yarım saat kadar bekleyip suyla durulayın, hepsi bu kadar! Limonu cilde faydalı  zeytinyağı, bal, salatalık ve yoğurtlada karıştırabilirsiniz. 

Hamilelikte yüze limon sürülür mü lekeleri geçiriyor!

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