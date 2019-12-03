Hakan Ural'ın sağlıkçılara yönelik "yersin dayağı" sözlerine Twitter'dan tepki yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda sunuculuk yapan Hakan Ural, geçtiğimiz hafta yayınlanan bir bölümde şiddete maruz kalan doktorla ilgili olarak 'Ya aman bununla mı uğraşacağım?' dersen yersin dayağı. sözleri sosyal medyayı salladı. Ural'a twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor.

DOKTORUN ODASINI BASTI

Pendik'te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadın, durumu kocasına anlatınca öfkeli koca sağlık merkezini bastı. Doktorun odasına giren Ö.T. isimli şahıs eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfürler etti, ardından odadan çıkıp doktoru darp etmek üzere elinde fırçayla tekrar odaya girmek istedi. Kapıyı kilitleyen doktor darptan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAKLIYKEN HAKSIZ ÇIKMAMAK İÇİN KADINLARLA TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Canlı yayında gündemle alakalı konular üzerine konuşan Hakan Ural, doktora şiddet olayının görüntülerini izledikten sonra şunları söyledi: "Kadınlara davranırken dikkatli olun. Sizin bağırdığınız kadın; birinin karısı, birinin kızı, birinin kız kardeşi. Bazı kadınlar var siz ona haklı ya da haksız şiddet uygularsan bir erkek olarak, sırf erkek olmak kontenjanından haksız çıkıyorsun. Şimdi benim karım eve gelip ağlayıp 'Bana birisi bağırdı' dediğinde ya da kızım gelip ağlasa ben artık doğruyu ya da haklıyı sorgulamıyorum. Ben size söyleyeyim siz de bilin. Haklıyken haksız çıkarsınız. Bu da şu demek değil; iş yapmanıza mani olacak, bir mobbinge de maruz kalacağınız anlamına gelmiyor. Haklıyken haksız çıkmamak için kadınlarla çok polemiğe girmeyin. O durumda 'Hanımefendi bu tavrınız hiç hoş değil, ben size işlem yapmayacağım' deyin. O orada bağırıp çağırırsın siz sabır gösterin. Karısı eve gelip ağlayarak 'O adam bana bağırdı' dediğinde o koca 'Ne oldu?' diye sormuyor. Gidip kafasını gözünü kırar."

"BUNUNLA MI UĞRAŞACAĞIM DERSEN DAYAĞI YERSİN"

"Bizim doktorlarımız kadar da bu dünyada şiddete maruz kalan insan yok. Doktor yaptığı şeyi bildiği için adam odaya girmeden video kaydını açıyor. Olayın nereye geleceği öngördüğü için kayda alıyor. Orada hanımefendinin de doktorumuza hatası olmuş olabilir. Kadınlarla tartışmaya girerken empati yapın. Çünkü orada biz kontrolümüzü kaybetme riski taşıyoruz. Tepki gösterdiğiniz kişiyi eve yollarken minimum kendinizi ifade edecek şekilde idare etmeye çalışın. 'Ya aman bununla mı uğraşacağım?' dersen yersin dayağı. Ne yapayım şimdi, yalan mı söyleyeyim?"

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Hakan Ural'ın canlı yayındaki sözlerinin ardından Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Şiddeti Övme" etiketi altında Ural'a "Sadece ahkam kesmeyi bilen şovmen", "İnsanlık adına utandık" ve "Ağzını yaya yaya nasılda rahat konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi.

"BENİM KADAR ÜLKEDE ŞİDDETLİ ELEŞTİREN BİRİ VAR MI?"

Kısa sürede binlerce tepki mesajı alan Hakan Ural ise Instagram hesabından bir takipçisine cevap vererek "Ne ön yargılı insanlarsınız ya hu. -miş, -muş'la linç etmeye adam arıyorsunuz. Ne olmuş desem -miş, -muş dışında bir doneniz yok. Neyi nasıl eleştirdiğinizi bilmiyorsunuz. 5 yıldır program yapıyorum, benim kadar bu ülkede özellikle şiddeti eleştiren bir ikinci insan var mı? Gerek sağlıkçı arkadaşlar olsun gerek hanım, gerek çocuklara ter türlü şiddete... Algı sorunu olan ne yediği belirsiz biri bir taş atıyor, alayınız tuzla koşuyorsunuz. Yuh" dedi.