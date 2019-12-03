Boğaz ağrısını geçiren doğal yöntemler neler soğan suyu için!

Tam da havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı bu günlerde boğazlarınız mı ağırmaya başladı. Endişelenmeyin! Evde uygulayacağınız basit bir yöntem sayesinde hem boğaz ağrınızı çabucak geçirebilecek hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceksiniz. Soğan suyu ile vücut direncinizi arttırmaya ve boğaz ağrılarını yok etmeye ne dersiniz? İşte boğaz ağrısını geçiren soğan suyunun malzemeleri ve hazırlanışı!

MALZEMELER:

1 adet soğan, 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Bir adet soğanı temizliyorsunuz. Temizleme işleminin ardından soğanı dört parçaya bölüyorsunuz. Bir bardak suya böldüğümüz soğandan koyuyorsunuz ve bir gün beklettikten sonra sabah içebilirsiniz.