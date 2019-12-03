Çukur dizisi Haluk Bilginer'e Emmy selamı ile büyük alkış topladı!

Show Tv'nin en sevilen dizilerinden olan Çukur'da 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Haluk Bilginer'e yapılan gönderme büyük alkış topladı. Çukur'un meşhur duvar yazısında "O benim için bir şahsiyet meselesi" Bilginer'in repliği yer aldı. Sevilen dizi hayranlarını bir kez daha mest etmeyi başardı.

"O BENİM İÇİN ŞAHSİYET MESELESİ"

Kaçırılan kadınlarını kurtarmak için mahallenin altına üstüne getiren Cumali Yamaç'a seslenerek "O benim için bir şahsiyet meselesi" diyerek Emmy ödülüyle gururlandıran Haluk Bilginer'e gönderme yaptı. Çukur'un meşhur duvar yazısında da aynı sözün yazılması büyük alkış topladı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek.Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur'un İstanbul'da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu'nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.