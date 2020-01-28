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Sabah kahvaltısı için kamer tarifini birde böyle deneyin!

Sabah kahvaltılarında farklı bir lezzet arayanlardansanız katmer tarifine göz atabilirsiniz!

Sabah kahvaltısı için kamer tarifini birde böyle deneyin!
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Sabah kahvaltılarında farklı bir lezzet arayanlar için reçelin çikolatanın ve peynire çok yakışan katmer tarifini elmaelma.com'da bulabilirsiniz! Sizde evde en pratik haliyle sabah kahvaltılarınıza yetiştirebileceğiniz yapımı oldukça kolay olan katmer tarifini sizde evde deneyerek sabah kahvaltılarınızda sevdiklerinizle beraber afiyetle yiyebilirsiniz.! İşte katmer yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Suyu ılıklaştırın ve bir kaseye aldıktan sonra içerisine mayayı ekleyip, parmağınızla maya eriyene dek karıştırın. Mayalanması için üstünü kapatıp 5 dakika kadar bekletin. Bu sırada gerekli olan unu ayrı bir kaba alıp içine şeker ve tuzu ekleyin. Kabarmış olan mayalı suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamurun üstünü örtün ve 20 dakika bekletin.

Bekleme süresinin sonunda hamuru 8 eşit bezeye ayırın ve üstünü örtüp 20 dakika daha bekletin. Sıvı yağı bir kaba alın ve ikinci bekleme süresinin sonunda elleriniz yağlayıp, her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde elinizle açın. Tereyağını eritin ve açtığınız her bir hamurun üstüne bir fırça yardımı ile tereyağından sürün. Sonra kenarlarını ortada birleştirip, üstü üste dizin. 10 dakika kadar da bu şekilde bekletin.

Sonra her bir hamuru rulo yapın. Ardından her bir ruloyu kıvrık yeri üstte kalacak şekilde bastırarak elinizi yağlayarak tekrar pasta tabağı büyüklüğünde açın. Her seferinde az bir miktar sıvı yağı döktüğünüz bir tavada, krep pişirir gibi arkalı önlü çevirerek katmerlerinizi pişirin.

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