search menu
search
close

Acun Ilıcalı depremzedeler için toplanan bağış miktarının 73 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu!

Acun Ilıcalı, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı depremzedeler için toplanan bağış miktarının 73 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu!
-A A+

Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Acun Ilıcalı, depremzedeler için toplanan bağış miktarını sosyal medya hesabından duyurdu. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaşında kampanyaya katılmasıyla birlikte toplamda tam olarak 73 milyon bağış toplandığını açıkladı. 

73 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Acun Ilıcalı, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandığını açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Bu gurur milletimizin... Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL'ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı depremzedeler için toplanan bağış miktarının 73 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Laçin'den kendisine ayıplanmayı hak ediyor diyen Hakan'a sert cevap! Laçin'den kendisine ayıplanmayı hak ediyor diyen Hakan'a sert cevap!
Magazin
Gözenekleri sıkılaştıran mucize tarif! Gözenekleri sıkılaştıran mucize tarif!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı!
Gözlerinin içine kadar dövme yaptırmıştı ilk halini gören tanıyamıyor!
Gözlerinin içine kadar dövme yaptırmıştı ilk halini gören tanıyamıyor!
Su parkında felaket! Kaydıraktan kayarken vajinası parçalandı!
Su parkında felaket! Kaydıraktan kayarken vajinası parçalandı!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Önceki Haberler
Kahvaltı içi pratik katmer tarifi!
Kahvaltı içi pratik katmer tarifi!
Berfu'nun yaptığı deprem paylaşımı yürek dağladı!
Berfu'nun yaptığı deprem paylaşımı yürek dağladı!
Huzurlu bir ofis ortamı istiyorsanız...
Huzurlu bir ofis ortamı istiyorsanız...
İşte et benlerini yok edecek doğal çözüm!
İşte et benlerini yok edecek doğal çözüm!
Diğerlerine benzemez: Kahveli kurabiye tarifi
Diğerlerine benzemez: Kahveli kurabiye tarifi
Parmak ısırtan tarif: Ekşili soğan dolması
Parmak ısırtan tarif: Ekşili soğan dolması
İlişkilerde kalp kırıklığını önleyecek ipuçları!
İlişkilerde kalp kırıklığını önleyecek ipuçları!
Stresi gidermenin formülü burada!
Stresi gidermenin formülü burada!
Yorumlar