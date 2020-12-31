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Selülitler nasıl geçer yosun maskesini deneyin!

Kadınların kabusu olan selülitlerden doğal yollarla kurtulmak aslında mümkün. İşte selülitleri yok eden yosun maskesi tarifi!

Selülitler nasıl geçer yosun maskesini deneyin!
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Özellikle kadınlarda görülen selülit, yağ hücrelerinin fazla yağı depolaması ve östrojen hormonunun da etkisiyle bu hücreler genişler. Kan dolaşımı giderek yetersizleşmeye başlar. Yağ hücrelerinin genişlemesi ise yağ dokusunun aşırı yayılması anlamına geliyor. Bu nedenle ciltte portakal kabuğu görünümü oluşuyor. Peki selülitler nasıl gider? İşte kadınların kabusu selülitlerden kurtulmanın yolu...

Selülit nedir?

Selülit, ciltteki yağın bağ dokusuna doğru itilmesiyle oluşur. Bu, hepimizin çok iyi bildiği o düzensiz, engebeli görünümü yaratır. Selülitin tek bir görüntüsü yoktur, herkeste farklı derecelerde görünebilir. 

Selülitleri gideren yosun maskesi

Malzemeler:

20 gram su yosunu,125 ml yeşil kil,60 ml misket limonu suyu1 yemek kaşığı bal3 yemek kaşığı sıcak su

Hazırlanışı:

Önce suyosununu öğütün ve yeşil kilin içine katın. Limon suyu, bal ve sıcak suyu ekleyin. Bacaklarınıza sürüp streçleyin ve 25 dakika beklettikten sonra duşta durulayın. Haftada bir uygulamayı deneyin..

 

 

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