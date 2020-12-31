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Deren Talu-Baran Tınaz çiftinden yeni paylaşım!

Baran Tınaz, yedi aydır aşk yaşadığı Deren Talu ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tınaz, paylaşımına kalp emojisi ekledi.

Deren Talu-Baran Tınaz çiftinden yeni paylaşım!
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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık yedi aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık birlikte pozlarını paylaşan çiftten Tınaz, Talu'yla çekildiği yeni bir pozunu yayınladı.

Yeni poz

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Tınaz, sevgilisi ile birlikte çekildiği kareyi kalp emojisiyle sosyal medya hesabından yayınladı. Tınaz'ın paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Baran Tınaz kimdir?

Deren Talu ile yedi aydır birlikte olan Baran Tınaz'ın işletmeci olduğu biliniyor. 

Deren Talu kimdir?

Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd’de dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı.

 

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