Ganajlı pasta nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!

Ganajlı pasta, çok fazla vakit almayan pasta hazırlamak isteyenler için harika bir alternatif. Ganajlı pasta için yumuşacık bir pandispanya ve üzerine yapılışı pratik bir krema hazırlıyoruz. Hepsini birleştirip üzerine yumuşacık dokulu bir ganaj konduralım. Sizi daha fazla bekletmeden ganajlı pasta tarifini paylaşıyoruz. Afiyetler olsun...

Malzemeler:

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3/4 su bardağı un

Keki ıslatmak için:

1 su bardağı süt

Kreması için:

2 paket krem şanti(2 poşet)

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

3 yemek kaşığı labne peyniri

Ganajı için:

1 paket sıvı krema

120 gram bitter çikolata

Hazırlanışı:

Bir karıştırma kabının içine yumurta ve toz şekeri koyup, beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar çırpın. Süt, kakao, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak unu ekleyip biraz daha çırptıktan sonra sıvı yağ ile yağladığınız bir borcama karışımı boşaltın. 180 derecede ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Kremasını hazırlamak için bir karıştırma kabının içerisinde krem şanti ile sütü koyulaşana kadar çırpın. Labne peyniri ve sürülebilir çikolatayı ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra, buzdolabında beklemeye alın. Keki fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyip süt ile ıslatın. Kek sütü içine iyice çektikten sonra buzdolabındançıkardığınız kremanı üzerine sürüp güzelce yayın ve bu şekilde bir gece buzdolabında bekletin.

Ganajı hazırlamak için derince bir tavaya kremayı koyup, kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.Daha sonra kremayı ocaktan alıp, içine ufaladığınız bitter çikolatayı ekleyip çikolatalar eriyene kadar güzelce karıştırın. Ve ganajı soğumaya bırakın. 1 gece buzdolabında beklettiğiniz pastayı çıkarıp ganajı üzerine dökün ve güzelce yayın. Bu şekilde buzdolabında birkaç saat daha beklettikten sonra pastanızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.