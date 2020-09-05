Siyah üzüm maskesi nasıl yapılır ciltteki tüm pürüzleri yok ediyor!

Siyah üzüm maskesinin cilde olan faydalarını duymuş muydunuz? Ciltteki tüm pürüzleri yok eden siyah üzüm maskesi cildinizde oluşan kir ve yağarı temizlemesinden tutun da cildinizin canlı ve parlak görünmesini sağlamasına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Elmaelma.com olark sizlere siyah üzüm maskesinin nasıl yapıldığını ve hazırlanışını araştırdık. İşte pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak siyah üzüm maskesi tarifi.

Siyah üzüm maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı siyah üzüm, 2 tatlı kaşığı sızma zeytin yağı

Hazırlanışı:

Siyah üzüm ile zeytinyağı blenderdan geçirin. Daha sonra elde edilen karışımı parmak ucuyla masaj yapar gibi cildinize sürün. 15 dakika kadar cildinizde bekletin ve ılık su ile yıkayınız. Üzümün çekirdekleri parçalandığından cildinize herhangi bir çizik etkisi yaratmamasıdır. Dikkatli olmakta fayda var.