search menu
search
close

Siyah üzüm maskesi nasıl yapılır ciltteki tüm pürüzleri yok ediyor!

Siyah üzüm maskesi nasıl yapılır? Siyah üzüm maskesi ne işe yarar? Bu maske cildinizdeki tüm pürüzleri yok edecek! İşte hazırlanışı!

Siyah üzüm maskesi nasıl yapılır ciltteki tüm pürüzleri yok ediyor!
-A A+

Siyah üzüm maskesinin cilde olan faydalarını duymuş muydunuz? Ciltteki tüm pürüzleri yok eden siyah üzüm maskesi cildinizde oluşan kir ve yağarı temizlemesinden tutun da cildinizin canlı ve parlak görünmesini sağlamasına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Elmaelma.com olark sizlere siyah üzüm maskesinin nasıl yapıldığını ve hazırlanışını araştırdık. İşte pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak siyah üzüm maskesi tarifi. 

Siyah üzüm maskesi nasıl yapılır? 

Malzemeler: 

1 su bardağı siyah üzüm, 2 tatlı kaşığı sızma zeytin yağı

Hazırlanışı: 

Siyah üzüm ile zeytinyağı blenderdan geçirin. Daha sonra elde edilen karışımı parmak ucuyla masaj yapar gibi cildinize sürün. 15 dakika kadar cildinizde bekletin ve ılık su ile yıkayınız. Üzümün çekirdekleri parçalandığından cildinize herhangi bir çizik etkisi yaratmamasıdır. Dikkatli olmakta fayda var.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hafif ve lezzetli: Çikolata kaplı muz Hafif ve lezzetli: Çikolata kaplı muz
Tatlı
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, mayolu pozlarıyla büyüledi! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, mayolu pozlarıyla büyüledi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Önceki Haberler
Evli oyuncu Ayhan Taş, gecelerde fena yakalandı!
Evli oyuncu Ayhan Taş, gecelerde fena yakalandı!
Sultan Abdülhamit ile Adile Naşit'in arasındaki bağ şaşırttı!
Sultan Abdülhamit ile Adile Naşit'in arasındaki bağ şaşırttı!
Metin Yıldız, yeni aşkıyla el ele görüntülendi!
Metin Yıldız, yeni aşkıyla el ele görüntülendi!
Aşırı terlemenin çözümü bu bitkide!
Aşırı terlemenin çözümü bu bitkide!
Jinekoloğa giden Ebru Polat yaşadıklarını bir bir anlattı, isyan etti!
Jinekoloğa giden Ebru Polat yaşadıklarını bir bir anlattı, isyan etti!
Sunucu İkbal Gürpınar en yakınını koronadan kaybetti!
Sunucu İkbal Gürpınar en yakınını koronadan kaybetti!
Haftasonu kahvaltılarınıza ren katın: Bomboloni
Haftasonu kahvaltılarınıza ren katın: Bomboloni
Büyük aşk kısa sürdü! Merve Boluğur son noktayı koydu!
Büyük aşk kısa sürdü! Merve Boluğur son noktayı koydu!
Yorumlar