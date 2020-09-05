Ebru Polat böbrek taşı için gittiği jinekoloğa tepki gösterdi

Yapıtığı her paylaşımla gündem olan şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz akşam şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. İlk ağrı yaşadığında yumurtalıklarında bir sorun olduğunu düşünen Polat jinekoloğa gidince başına gelenlerle şaşkına döndü.

"Jinekolog bir şeyin yok deyip gönderdi"

Ebru Polat'ın böbrek taşı düşürdüğünü farketmeyip kendisini eve gönderen doktora sosyal medya hesabından isyan etti: "Allah hasta insanların yardımcısı olsun doğru insanlar karşılaştırsın. Size başıma gelen bir şeyi anlatayım. Geçen gün çok ağrıyla hastaneye geldim ya sandım ki yumurtalıklarımda bir şey var. Jinekolog bana dedi ki; sağlıklısın bir şey yok. Dedim ki hocam vücut sinyal veriyor bu ağrı nedir? Strestir dedi bana inanabiliyor musunuz? Şaka gibi... Neyse dedim ki çok ağrım var bari iğne yapılsın. Acile indim ürolog hocam beni kontrol etmek istedi ve o söyledi."

Ebru Polat ağrı sırasında yaşadıklarını anlatarak doktorlara teşekkür etti. Polat açıklamasının devamında "Jinekolog beni eve gönderiyordu. Ve ateş içinde dönüp böbreğime zarar verebilirmişim. Doktor var doktor var" dedi.