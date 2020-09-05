Bomboloni nasıl yapılır sofralarınız şenlensin!

Bomboloni nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir lezzetle karşınızdayız. İtalya'da çok sevilen, tadı hem donut hem de pişiye benzeyen bu enfes lezzete bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda bombolini tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker,6 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı,2 adet yumurta,2 - 2,5 su bardağı un

İç dolgusu için:

1 büyük boy kase pastacılık kreması

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI:

Ilık süt, toz şeker ve kuru mayayı bir kaba aktarıp güzelce karıştırın.Ardından üzerine önce yumutaları ekleyip güzelce çırpın.Oda sıcaklığındaki tereyağını da ilave ederek bir süre daha karıştırın. Ardından azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ardından hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalandırın.Mayalanan hamuru tezgaha aktarın. Hafif unlayarak hamurunuzu açın. Kalın bir şekilde bırakmaya özen gösterin, çok fazla açmayın. Ardından yuvarlak, dilediğiniz boyutlarda bir kalıp yardımıyla, çay tabağı ya da bardakla yuvarlaklar elde edin.Yağı kızdırın ve hazırladığınız hamurları kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartın. Yağını süzdürerek kağıt havlunun üzerine alın.Pastacı kremanızı, çikolatalı kremanızı ya da mermalatınızı, kısacası kullanmak istediğiniz iç dolgu her neyse onu bir sıkma torbasına aktarın. Hamurlarınıza minik bir delik açın ve iç dolguyla içini doldurun.Üzerine pudra şekeri ekleyerek servis edin.