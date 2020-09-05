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Evli oyuncu Ayhan Taş gecelerde fena yakalandı!

Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen oyuncu Ayhan Taş, iki erkek ve iki kadın arkadaşıyla birlikteydi. Taş'ın gazetecileri görüce panik olması dikkat çekti.

Evli oyuncu Ayhan Taş gecelerde fena yakalandı!
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49 yaşındaki Ayhan Taş, saat 02:30'da hesabı isterken yanında bulunan kız arkadaşları, mekandan çıkış yapmak istedi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini farkeden ünlü oyuncunun panik halleri dikkat çekti.

"Beni neden çekiyorsunuz?"

Milliyet'te yer alan habere göre; bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran bir kadın, kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren kadın, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" diyerek bağırdı.

"Lütfen yanlış olmasın"

Kameraların karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" ifadelerini kullandı.

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