search menu
search
close

Sultan 2. Abdülhamit ile Adile Naşit'in arasındaki bağ şaşırttı!

Sanatçı Adile Naşit ile Padişah 2. Abdülhamit'in arasındaki bağ yıllar sonra ortaya çıktı.Naşit'in babasının padişahı bile güldüren kişi olması herkesi şaşırttı

Sultan 2. Abdülhamit ile Adile Naşit'in arasındaki bağ şaşırttı!
-A A+

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid ve Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit arasındaki bağ, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi.

Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa dahi ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babasının padişahı bile güldüren Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey olduğu ortaya çıktı.

"Sultan Abdülhamit'i güldüren adam"

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde yer alan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da biliniyor. Bu yetenekli sanatçı aynı zamanda Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan kardeşlerin babasıdır. Babaları Naşid Özcan'ın yeteneğini alan kardeşler, Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.

Adile Naşit ile kardeşi

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hafif ve lezzetli: Çikolata kaplı muz Hafif ve lezzetli: Çikolata kaplı muz
Tatlı
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, mayolu pozlarıyla büyüledi! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, mayolu pozlarıyla büyüledi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Önceki Haberler
Metin Yıldız, yeni aşkıyla el ele görüntülendi!
Metin Yıldız, yeni aşkıyla el ele görüntülendi!
Aşırı terlemenin çözümü bu bitkide!
Aşırı terlemenin çözümü bu bitkide!
Jinekoloğa giden Ebru Polat yaşadıklarını bir bir anlattı, isyan etti!
Jinekoloğa giden Ebru Polat yaşadıklarını bir bir anlattı, isyan etti!
Sunucu İkbal Gürpınar en yakınını koronadan kaybetti!
Sunucu İkbal Gürpınar en yakınını koronadan kaybetti!
Haftasonu kahvaltılarınıza ren katın: Bomboloni
Haftasonu kahvaltılarınıza ren katın: Bomboloni
Büyük aşk kısa sürdü! Merve Boluğur son noktayı koydu!
Büyük aşk kısa sürdü! Merve Boluğur son noktayı koydu!
Burçların cinsellik sırları partnerinizle uyum için...
Burçların cinsellik sırları partnerinizle uyum için...
Cheesecake tadında: Frambuazlı irmik tatlısı
Cheesecake tadında: Frambuazlı irmik tatlısı
Yorumlar