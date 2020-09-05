Sultan 2. Abdülhamit ile Adile Naşit'in arasındaki bağ şaşırttı!

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid ve Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit arasındaki bağ, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi.

Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa dahi ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babasının padişahı bile güldüren Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey olduğu ortaya çıktı.

"Sultan Abdülhamit'i güldüren adam"

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde yer alan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da biliniyor. Bu yetenekli sanatçı aynı zamanda Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan kardeşlerin babasıdır. Babaları Naşid Özcan'ın yeteneğini alan kardeşler, Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.