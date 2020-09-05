Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile Burak Dayı'nın ayrıldığı iddia edildi

Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğuna gölge düştü. İddiaya göre, Burak Dayı'yı Instagram hesabından takipten çıkaran Merve Boluğur, beraber çekilen fotoğrafları da sildi. Sosyal medyada aşklarıyla çok konuşulan ikilinin birlikteliği bir ay sürmeden sona erdi.

Paylaştığı fotoğraflarında B ve M harflerinin olduğu kolyesinden B'yi çıkartan güzel oyuncu, ayrılık söylentilerini de iyiden iyiye güçlendirdi. Öte yandan iki ismin de çekildiği fotoğrafları profillerinden kaldırdığı görüldü.

Kolyeyi de çıkardı

Boluğur'un dün takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta kolyesini takmadığı görüldü. Güzel oyuncu fotoğrafın altına "Şükür" notunu da düştü. Öte yandan iki isimden de konuya dair bir açıklama gelmedi.