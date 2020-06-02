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Hayıt tohumu nedir aşırı terleme sorununu önlüyor!

Kadın hastalıklarını tedavi etmede mucize bir bitki olan hayıt tohumu, aşırı terleme sorununu da gideriyor. İşte hayıt tohumunun bilinmeyen faydaları!

Hayıt tohumu nedir aşırı terleme sorununu önlüyor!
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Halk arasında namus otu, beşparmak otu olarak da adlandırılan hayıt tohumu, eski çağlardan beri kadın hastalıklarını tedavi etmede kullanıldı. Hayıt tohumu kadın hastalıklarının yanı sıra aşırı terleme ve cilt problemlerini gidermede de etkili bir besin. Yaygın olarak bilinmese de birçok sağlık sorununu gideren bu bitkinin faydalarına gelin birlikte göz atalım!

Hayıt tohumu nedir?

Hayıt, kışın yaprak döken oldukça baharatlı bir kokuya sahip beyaz-mor çiçekli bir ağacı adlandırmak için kullanılır. Çiçekleri yaz sonu açar ve sonbaharda yemiş vermeye başlar. Aynı zamanda 'beşparmak otu' olarak bilinen hayıt ağacı 5 ila 7 yapraktan oluşur. Akdeniz bölgesinde bolca bulunan ağacın kökü, yaprakları ve yemişleri şifa, sapıysa sepet yapımı için kullanılır.

Hormon dengesizliğini önler

Bilim adamları hayıtın, vücutta hormon dengesini sağlayan hipofiz bezini düzenleyerek, hormon dengesizliğinden kaynaklanan kadın hastalıklarını iyileştirdiğini düşünüyor.

Aşırı terleme sorununu giderir

Bazı kişilerde aşırı terleme sorunu, hayat kalitesini düşüren can sıkıcı bir boyuttadır. Hayıt tohumu ter bezlerinin daha doğru çalışmasına yardım eder ve aşırı sıvı kaybını engelleyerek vücudun kötü kokmasını da önler.

Panzehir etkisi

Zehirli hayvanların sokmalarına karşı panzehir özelliği bulunur. İshale neden olan bağırsaktaki parazitlerin idrar yolu ile atılmasını destekler.

Cilt sağlığı

Hayıt tohumu en yaygın cilt sorunlarından olan akneyi yok etmede de birebirdir. Özellikle yağlı ciltlerde T bölgesinde bulunan siyah noktaların oluşumunu durdurur. Cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Anne sütünü artırıyor

Hayıt tohumunun anne sütünü arttırıcı özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra  özellikle kadınlarda sık sık yaşanan hormonal bozukluklara bağlı gelişen depresyon ve stres rahatsızlıklarının yaşanma olasılığını azaltır.

Hamilelikte düşük riskini azaltıyor

Hayıt tohumu rahim duvarlarını güçlendirir. Bu özelliği sayesinde düşük riskini azaltır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda kadınlardaki hamile kalma hormonunu artırarak gebelik oranını yükseltir.

Hayıt tohumu nasıl tüketilir?

Hayıt tohumu toz haline getirilerek kaynatılır. 10 dakika demlendikten sonra süzülüp tüketilebilir. Kısırlık tedavisi gören kadınların hayıt çayını düzenli tüketmesi önerilir.

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