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Oyuncu Metin Yıldız yeni aşkıyla Cihangir'de el ele görüntülendi!

Oyuncu Metin Yıldız, Cihangir'de yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Yıldız, "3 aydır bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Oyuncu Metin Yıldız yeni aşkıyla Cihangir'de el ele görüntülendi!
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Önceki akşam Cihangir'de basın mensuplarına konuşan Metin Yıldız, "Karıma olan nafakamı her zaman ödedim, ödemeye devam ediyorum. Eski sevgilim konusunda ise ben onu darp etmedim, o beni etti. O ünlü olmak için elinden geleni yapar” dedi.

"Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın"

Yeni ilişkisiyle ilgili de konuşan Yıldız, “Şimdi çok mutluyum. Üç aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın" açıklamasında bulundu.

Metin Yıldız kimdir?

Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Ordu Fatsa'lıdır. Memur bir ailenin ortanca çocuğu olan Yıldız, lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yılına “Vizontele Tuuba” ile birlikte BKM serüveni başladı. Halen BKM Mutfak'ta oyunculuk ve yazarlık yapmaktadır.

2008 yılında Elvan Yıldız ile evlenmiştir. Çiftin evliliklerinden Berfin Su ve Şimal adlarında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Yıldız çifti, 2013 yılında boşanmıştır.

Ruhsar, Bir Demet Tiyatro, Sır Kapısı, Dondurmam Gaymak, Deli Yürek, Sınıf, Vizontele Tuuba, Kalp Gözü, Selena, Kutsal Damacana, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Yangın Var, Alemin Kıralı, Olum Bak Git, Salih Kuşu, Sağ Salim 2, Kadim Dostum, Mucize , Aşk Yeniden, Benim Adım Osssman, Mucize 2: Aşk gibi yapımlarda rol alan Metin Yıldız son olarak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Nevzat karakterine hayat vermişti. Metin Yıldız, 1.76 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

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