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Sunucu İkbal Gürpınar babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti

Kadın kuşağı programı sunucularından İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sunucu İkbal Gürpınar babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti
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Gündüz kuşağında uzun yıllar program sunan İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Murtaza Dönmez'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Murtaza, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

"Ne olur dikkat edin, hastalığın şakası yok"

Geçtiğimiz hafta babasının Covid 19 virüsüne yakalandığı duyuran ve sevenlerinden dua isteyen Gürpınar, bugün yaptığı paylaşımda babasını kaybettiğini söyledi. Acı haberi Instagramdan duyuran Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez saat 14.00'da Kırıkkale Bahşılı merkez Hüseyin Onbaşı Camii'nden salgın sebebiyle az sayıda katılımcıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

İkbal Gürpınar kimdir?

İkbal Gürpınar,4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.

Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapan Gürpınar, TRT Gap'ta çeşitli programlar sundu, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yürüttü. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sundu. Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunan başarılı isim, ardından Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programla ekrana geldi. "Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sundu.

Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu'nda başlayan İkbal Gürpınar, yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta topladı. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. Ünlü sunucu babası Murtaza Dönmez'i 4 Eylül 2020'de koronavirüs nedeniyle kaybetti.

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