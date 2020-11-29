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Brokoli nasıl yenmeli uzun süre suda kaynatanlar dikkat!

Brokoli nasıl yenmeli? Kansere karşı koruyucu bir besin olan brokolinin çoğumuz tarafından yanlış pişirildiğini biliyor muydunuz? İşte nedeni!

Brokoli nasıl yenmeli uzun süre suda kaynatanlar dikkat!
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İtalya kökenli bir sebze olan brokoli lahanagiller familyasından olup, faydaları saymakla bitmeyen besinler arasında yer almaktadır. İçeriğindeki mineraller bakımından oldukça zengin olan brokolinin kansere karşı etkisi mucize yaratıyor. Düzenli olarak brokoli tüketenler dikkat! Brokoliyi doğru pişirmiyor olabilirsiniz. Uzmanlar uyarıyor! Suda haşlanan brokoli tüm özelliklerini yitiriyor. Brokolinin faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiğini Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek'ten öğrendik. İşte brokoli hakkında tüm bilinmesi gerekenler! 

Tam bir vitamin deposudur

Brokoli tam bir vitamin deposu olma özelliği taşıyan besindir. Bunun yanı sıra antioksidan olma özelliğide bulunmaktadır. Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu besinin bazı faydalarına değinmek gerekirse, brokol, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilen mucize bir besindir. 

Bağırsaktaki yararlı bakterileri artırır

Uzmanlar brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiğini de belirtmektedir. Bu lifler bağırsaklardaki yararlı bakterilerinde sayısının artmasını da sağlamaktadır. Ayrıca uzmanlar, brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendiğini belirtiyor. 

Brokoliyi uzun süre suda kaynatıyorsanız...

Brokolinin bunca faydasına rağmen bir çoğumuz pişirme konusunda yanlışlar yapıyoruz. Bu nedenle bu mucize besinin bu faydalarından da tam anlamıyla yararlanamıyoruz. Brokolinin tam anlamıyla faydasının görülmesi için doğru pişirmenin önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini yitirmiş olduğunu söylüyor. Bunun yerine buharda birkaç dakikalık pişirme uygulanması gerekiyor. Uzmanlar buharda pişirilen brokolinin birkaç dakika pişmesinin yeterli olduğunu ve çiğ tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Çiğ şelikde elde parçalanıp 30 dakika beklendikten sonra zeytinyağı ve limon ile güçlü bir detoks hazırlayabilirisiniz. 

 

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