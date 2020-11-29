search menu
search
close

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü!

Şeyma Subaşı ve Guido Senia geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Birbirleriyle olan fotoğrafları silmeyen ikiliden Gudio Senia, eski sevgilisine geri döndü.

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü!
-A A+

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra bir süre Guido Senia ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktaladı. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan Subaşı'nın eski sevgilisi de yeni bir ilişkiye başladı.

Eski aşkına geri döndü

Gudio Senia, Şeyma Subaşı ile sevgili olduğu dönemde sosyal medya hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile tekrar aşk yaşamaya başladı. Çiftin birliktelikleri Boscono'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla belli oldu.

Ani bir kararla ayrılmışlardı

Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Guido'nun pandemi dolayısıyla çalışamadığı ve her türlü faturayı Şeyma Subaşı'na ödettiği ileri sürülmüştü.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şoray Uzun'dan yıllar sonra gelen şaşırtan itiraf! Şoray Uzun'dan yıllar sonra gelen şaşırtan itiraf!
Magazin
Brokoliyi sakın böyle yemeyin! Brokoliyi sakın böyle yemeyin!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Sema Keçik'in kendisinden 25 yaş küçük isimle yaşadığı aşk gündem oldu
Sema Keçik'in kendisinden 25 yaş küçük isimle yaşadığı aşk gündem oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının özel görüntüleri ifşa oldu
İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber!
İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber!
Oyuncu Begüm Topçu'nun kızıyla benzerliği şaşırttı!
Oyuncu Begüm Topçu'nun kızıyla benzerliği şaşırttı!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Önceki Haberler
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Hadise'den haber var!
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Hadise'den haber var!
Yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır?
Yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır?
Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz!
Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz!
Talat Bulut'tan ilginç itiraf: 45 gün yıkanamamıştım!
Talat Bulut'tan ilginç itiraf: 45 gün yıkanamamıştım!
İlişkideki gerginlikleri azaltmanın 4 altın kuralı!
İlişkideki gerginlikleri azaltmanın 4 altın kuralı!
Kylie Jenner'dan kendisine 'Taklitçi kezban' diyen Afrodit'e tehdit!
Kylie Jenner'dan kendisine 'Taklitçi kezban' diyen Afrodit'e tehdit!
Kahvaltıda şölen: Mayalı poğaça tarifi
Kahvaltıda şölen: Mayalı poğaça tarifi
Cinsel detoks ile cinsel sorunların köküne inin!
Cinsel detoks ile cinsel sorunların köküne inin!
Yorumlar