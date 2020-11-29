Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra bir süre Guido Senia ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktaladı. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan Subaşı'nın eski sevgilisi de yeni bir ilişkiye başladı.

Eski aşkına geri döndü

Gudio Senia, Şeyma Subaşı ile sevgili olduğu dönemde sosyal medya hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile tekrar aşk yaşamaya başladı. Çiftin birliktelikleri Boscono'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla belli oldu.

Ani bir kararla ayrılmışlardı

Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Guido'nun pandemi dolayısıyla çalışamadığı ve her türlü faturayı Şeyma Subaşı'na ödettiği ileri sürülmüştü.