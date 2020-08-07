Çikolata soslu tart kek nasıl yapılır damak çatlatan tarif!

Çikolata sosu, tatlıların muhteşem bir lezzete kavuşması için son dokunuş oluyor. Tart kalıbında pişen yumuşacık keki, üzerinde enfes çikolata sosuyla bu tarif de hayır diyemeyeceğiniz tatlılardan. Misafirlerinizin bayılacağı tart keki daha önce yapmadıysanız hemen deneyin! Peki çikolata soslu tart kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm püf noktalarıyla çikolata soslu tart kek tarifi...

Çikolata soslu tart kek malzemeleri:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet limon kabuğu rendesi

2,5 su bardağı un(aldığı kadar)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı şeker

Sosu için:

1/2 paket krema

2 yemek kaşığı krem çikolata

Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri iyice karıştırıyoruz ve yağ ile sütü ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Un, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırıyoruz ve yağladığımız kek kalıbına döküyoruz ve önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyoruz.

Pişen kekimizi fırından çıkarıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz soğurken biz çikolata sosunu yapmak için ufak bir tavaya kremayı alıyoruz ve kaynatmadan altını kapatıyoruz. Sıcak kremamızın içine krem çikolatamızı ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Hafif soğuyan çikolata sosumuzu kekimizin üzerine döküyoruz ve buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Soğuyan kekimiz servise hazırdır, afiyet olsun.