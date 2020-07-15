Glee dizisiyle tanınan Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu!

'Glee' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, Amerika'nın California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Polisin sürdürdüğü arama çalışmalarında Rivera’nın cansız bedenine ulaşılan Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3’ncü oyuncu oldu.

Boğularak yaşamını yitirdi

Ventura Şerif Ofisi'nin yayınladığı açıklamaya göre, otopsi sonrası Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara "kaza" olarak geçti. Rapora göre Naya Rivera'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor. Raporda, Piru Gölü'nde 13 Temmuz'da cansız bir kadın bedeni bulunduğu ve yapılan incelemenin sonucunda bunun Naya Marie Rivera'ya ait olduğu kaydedildi.

Oğlunu tekneye ulaştırabildi

Polis, dün yaptığı açıklamada Naya Rivera'nın boğularak öldüğünün düşünüldüğünü ifade etmişti. Açıklamada, oyuncunun dört yaşındaki oğlu Josey Dorsey'i tekneye ulaştırmayı başardığı ancak kendisinin gücü tükendiği için tekneye çıkamadığı vurgulanmıştı.

Naya Rivera'nın ailesi, genç yaşta hayata veda eden oyuncu hakkında "O olağanüstü bir yetenek, ama daha da fazlası iyi bir insan, anne, kız çocuğu ve kız kardeşti" dedi.