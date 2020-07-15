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Erkekler evlilikten neden korkar sorun karakterde olabilir!

Erkeklerin neden evlilikten korktuğuna dair bir sürü şeyler yazılıp çiziliyor! Peki erkekler evlilikten neden korkar? İşte yanıtı!

Erkekler evlilikten neden korkar sorun karakterde olabilir!
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Her ne kadar bir çok çift gelecek hayalleri kurmaktan kendini alamasa da çoğu erkeğin evlilik korkularıyla baş etmek kadınlara kalıyor. Peki erkekler evlilikten neden korkar hiç merak ettiniz mi? Elmaelma.com olarak erkekler evlilikten neden korkar? Uzun ilişki sürdürmesine rağmen çoğu erkeğin konu evliliğe gelince neden affalladığı ile alakalı merak edilen sorulara  yanıt aradık! İşte erkeklerin evlilikten neden korktuğu ile alakalı merak edilenler!

EKREKLER EVLİLİKTEN NEDEN KORKAR?

Bir çoğumuz için evlilik denince akan sular durur! Hayallerimizii süsleyen o muhteşem düğün ile tek yastıkta kocaman istediğimiz hayatımızın aşkı ile evlilik hatta yaşlılık hayali kurmak paha biçilmiyor desek yeridir. Ancak söz konusu evlilik olunca erkekleri tedirgin eden hatta şiddetli tartışmalara sürükleyen kriz dönemleri sigortaları attıran cinsten! Peki erkekler evlilikten neden uzaklaşır? Erkekler evlilikten neden korkar? Eminiz ki bu soruları defalarca kendinize sordunuz. Bizde sizin için sıklıkla merak edilen bu sorulara yanıt aradık! 

Erkekler genellikle evlilik korkusunu ya ilişkinin ilk başlarında bu konular açıldığında çok gerilir ya da evlenmeye yakın tarihlerde bir takım davranışları ile belli eder bunun nedenlerinden biri de evliliği başarılı bir şekilde tamamlayamayacağı düşüncesidir. Erkekler evliliği mutlu bir şekilde devam ettiremeyeceğine ve yetemeyeceğine dair bir takım duygu karmaşasına sokar. Bu da evlilik hakkında kendini yetersiz görmesi hatta karakterini tam anlamıyla oturtamamış kişilerde yaygın olarak görülmektedir.

SORUMLULUK ALMAMIŞ KİŞİLERDE...

Genellikle evlilikten korkan erkekler kendi hayatına dair tam anlamıyla sorumluluk almamış ve karar alırken kendi başına krizleri yönetemeyen kişilerin ''evlenmek için henüz çok gencim, isteklerimi tamamlayamadım...'' gibi bahanelerin ardına gizlenebilmektedir. Bu savunma mekanizmaları erkeklerin evlilikten korktuğunu gösteren belirtiler arasında yer alıyor.

MUTSUZ BİR AİLE YAŞANTISI OLDUYSA...

Kendi ailesinin mutsuz ve anne babasının şiddetli geçimsizliği ile de alakalı olabilir. Mutsuz bir aileye sahip olan erkek kendi evlilik hayatınında aynı şekilde olacağı düşüncesi ile evlilikten olabildiğince kaçar veya uzak kalır.

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