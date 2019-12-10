Ayakkabı vurmasına ne iyi gelir hindistan cevizi yağı yarayı iyileştiriyor!

Beğenerek aldığımız yeni ayakkabılar genellikle sert yapısı ve ayağınızın şeklini almadığından ayağınıza vurur ve çeşitli yaralara yol açar. Ayakkabı vurmasını engellemeniz sizin için derlediğimiz yöntemlerle çok kolay. İşte ayak vurmasına iyi gelecek yöntemler!

Hindistan cevizi yağı

Doğal kozmetik alanında, hindistan cevizi yağı en iyi nemlendirici kremlerden biri olarak kabul edilir.Topuklara uygulandığında, ciltte kabarcıklara neden olan sürtünmeyi azaltmayı sağlar. Enfeksiyonlara karşı cildi korur ve iyileşme sürecine yardımcı olur. Hindistan cevizi yağını sürtünmeden etkilenen alanlara sürün. İsterseniz, ayakkabının iç kısmını da bir miktar sürebilirsiniz.

Aloe vera jeli

Aloe vera jelinin nemlendirici özellikleri, bazı ayakkabılardan kaynaklanan aşınmalara karşı cildi korumaya yardımcı olur.

Topuğunuza bol miktarda aloe vera jeli sürün .İyice emilene kadar nazik bir masajla ovun. Eğer ayaklarınız zaten su toplamışsa günde iki kez kullanın.

Nemlendirici kullanın

Hem topuklu ayakkabılarınızın hem de düz tabanlı ayakkabılarınızın arka kısımlarına bir miktar nemlendirici sürmek, sürtünmeyi ve ayaklarınızın su toplamasını önler. Bu sayede cildiniz nemli olacak ve ayağınızdaki aşınlamayı önleyecek.

Ayakkabılarınızı giymeden önce, topuk ile temas eden bölgeye biraz nemlendirici uygulayın.

Vazelin

Ayakları vazelinle nemlendirmek, cildi yumuşak, ölü hücrelerden arındırmak ve kabarcıklar gibi yaraları önlemeye yardımcı olur. Bu ürünün yağlı yapısı ayakkabı kullanırken ayakları kaygan hale getirir ve böylece cildin deri veya sert malzemelerle sürekli temas etmesini önler.

Parmaklarınızın uçlarına ve topuklarınıza bir miktar vazelin sürün.

Talk pudrası

Talk pudrası genellikle kötü ayak kokusunu etkisiz hale getirme ve önleme yeteneği ile bilinse de, ayakkabılarınızın sizi rahatsız etmesini önlemek için de harika bir çözümdür. Terlemenin neden olduğu nemi emer. Bu, kapalı ayakkabıların neden olduğu cilt üzerindeki sürtünmeyi artıran bir faktördür.

Ayakkabının topuk kısmına ve deriye yeterli miktarda talk pudrası koyun.

Buz torbasından yararlanın

Ayaklarınızdaki yaralanmaları önlemek için yapmanız gereken en iyi şey onları giymeye başlamadan önce ayakkabıları genişletmeye çalışmaktır. Basit bir buz torbası, ayakkabıyı biraz germenize yardımcı olur ve bu sayede ayakkabıları daha rahat giyebilirsiniz. İki tane poşeti yarısına kadar suyla doldurun ve ağzını iyice bağlayın. Ayakkabılarınızın içerisine bu poşetleri koyun. Ardından ayakkabılarınızı bu poşetlerle birlikte dondurucuya koyun. Donduktan sonra poşetleri çıkarın, ayakkabıda kalan ıslaklığı kurutun ve giyin.