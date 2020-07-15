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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle göz kamaştırdı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, bikinili pozlarıyla adından söz ettiriyor. Leopar desenli mayokinisiyle şezlongta poz veren Taşpınar, takipçilerini mest etti.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle göz kamaştırdı!
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Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, leopar desenli mayokisini ile şezlonga çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sosyetik güzelin paylaşımına kısa sürede 10 binden fazla beğeni geldi.

Soluğu tatilde aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz mevsiminin ilk haftalarını evinde geçirmek zorunda kalan Eda Taşpınar, karantina yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Peki Eda Taşpınar kimdir? 

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç,Eda Taşpınar'ın dedesidir. Londra'da Central School of St. Martins'de okurken dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarladı.

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