search menu
search
close

Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüştükleri pozu paylaştı!

Selin Ciğerci ile geçtiğimiz yıl evlenen Gökhan Çıra tatilde aşka geldi. .Çıra, eşiyle öpüştükleri pozu "Tarifi yok aşkın" notuyla paylaştı.

Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüştükleri pozu paylaştı!
-A A+

Futbolcu Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci, 17 bin dolara özel jet kiralayarak gittikleri Bodrum'da yazlıklarında tatil yapıyor. Şimdilerde eşiyle eğlenceli vakit geçiren Çıra, sosyal medya hesabından eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

Öpüştükleri pozu yayınladı

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci aşklarıyla da gündem oldu. Gökhan Çıra karısıyla öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok aşkın" notuyla Instagram'dan paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra, paylaşımını ise yoruma kapadı.

Taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacaklar

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, bir yandan da "taşıyıcı anne" yoluyla çocuk sahibi olma hazırlıkları yapıyor. Selin Ciğerci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yağlı yiyecekler yedikten sonra ne yapmalı? Yağlı yiyecekler yedikten sonra ne yapmalı?
Diyet
Burun çevresinde çıkan sivilcelere dikkat! Burun çevresinde çıkan sivilcelere dikkat!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Güzel model bahçe hortumuyla duş aldı! Sosyal medya yıkıldı!
Güzel model bahçe hortumuyla duş aldı! Sosyal medya yıkıldı!
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
Önceki Haberler
Erkeklerin evlilikten neden korktuğunun sırrı çözüldü!
Erkeklerin evlilikten neden korktuğunun sırrı çözüldü!
Ünlü oyuncuya karantina yaramadı! Aldığı kilolarla şaşkına çevirdi!
Ünlü oyuncuya karantina yaramadı! Aldığı kilolarla şaşkına çevirdi!
5,5 aylık macera bitti! Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!
5,5 aylık macera bitti! Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!
"Ölünce toprağa gömülmek istemiyorum" diyen şarkıcıdan radikal karar!
"Ölünce toprağa gömülmek istemiyorum" diyen şarkıcıdan radikal karar!
Erkeklere böyle davranın!
Erkeklere böyle davranın!
Çay saatlerinin yeni yıldızı: Patlıcanlı basma börek
Çay saatlerinin yeni yıldızı: Patlıcanlı basma börek
Serin serin iyi gider: Meyveli bardakta muhallebi
Serin serin iyi gider: Meyveli bardakta muhallebi
Ünlü çiftin ilk çocuğu dünyaya geldi! İşte bebeklerine verdikleri isim
Ünlü çiftin ilk çocuğu dünyaya geldi! İşte bebeklerine verdikleri isim
Yorumlar