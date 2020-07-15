Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüştükleri pozu paylaştı!

Futbolcu Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci, 17 bin dolara özel jet kiralayarak gittikleri Bodrum'da yazlıklarında tatil yapıyor. Şimdilerde eşiyle eğlenceli vakit geçiren Çıra, sosyal medya hesabından eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

Öpüştükleri pozu yayınladı

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci aşklarıyla da gündem oldu. Gökhan Çıra karısıyla öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok aşkın" notuyla Instagram'dan paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra, paylaşımını ise yoruma kapadı.

Taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacaklar

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, bir yandan da "taşıyıcı anne" yoluyla çocuk sahibi olma hazırlıkları yapıyor. Selin Ciğerci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" demişti.