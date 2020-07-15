Cedi Osman kimdir Ebru Şahin ile Alaçatı'da görüntülendi!

NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla mücadele eden milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam İzmir, Alaçatı'da Ebru Şahin ile kameralara yakalandı. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenen ikili, gecenin sonunda mekandan aynı araçla ayrıldı.

Görüntülenmekten kurtulamadılar

Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı. Aşklarını inkar etmelerine rağmen ikili, yoğun trafikte arka koltukta görüntülenmekten kurtulamadı.

İddiaları reddetmişlerdi!

Ebru Şahin, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla söz konusu aşk iddialarına şu sözlerle tepki göstermişti: "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Doğru haber yapmanız gerektiğinde işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp." Cedi Osman ise paylaşımında, "Bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanların mağdur edilmemesini rica ediyorum" demişti.

Cedi Osman kimdir?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995, Ohri, Makedonya doğumlu. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.05 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi. Ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.

Babası Türk, annesi Boşnak olan Cedi, 1995 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi. Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'inde forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.