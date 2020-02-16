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Mutfak temizliğinin püf noktaları neler bulaşık makinesini temizleyici ile çalıştırın!

Işıl ışıl ve tertemiz bir mutfağa sahip olmak sanıldığı kadar zor değil. İşte mutfağınızı daha kolay temizlemenizi sağlayacak ipuçları...

Mutfak temizliğinin püf noktaları neler bulaşık makinesini temizleyici ile çalıştırın!
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Birçoğumuz mutfak temizliğinden korkarız ve sürekli ertelemeye çalışırız. Mutfak temizliğinde bazı noktalar var ki temizlemeyi unuttuğumuzda ortamın düzeni ve temizliğine gölge düşüren bir görüntü oluşturur. Bu durumun önüne geçmek için yapmanız gerekenler çok basit. Ancak önce unuttuğunuz yerleri öğrenmeniz gerekiyor. İşte mutfakta temizlemeyi unuttuğunuz 5 nokta...

Buzdolabı

Buzdolabınızda biriken kir, toz, yap ve eğer varsa evcil hayvan kılları sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bunun önüne geçmek için önce buzdolabınızda ki ızgara tabanını sökün ve güvenle temizleyin. Vakumlu yumuşak bir fırça ile ön yüzeydeki açık alanlardaki döküntüleri kolayca çekebilirsiniz. Dondurucu kısmını da mutlaka temizlemeyi unutmayın.

Bulaşık makinesi

Her bulaşık makinesinde sökülüp temizlenebilen ve kullanımı uzun sürmeyen bir filtre bulunur. Mutlaka kireç ve mineral birikimini gidermek için temizleyiciyi yerleştirerek makinenizi bir döngü çalıştırın.

Kurutma makinesi

Kıyafetlerin renklerini korumalarına da olanak sağlayan kurutma makinesi, düzenli olarak temizlenmeli. İlk olarak tüy filtresini çıkarın, tüylerini temizleyin. Musluk altında çalıştırarak temizleyebilirsiniz. Elektrikli süpürge ile makinenin altında ve duvar kenarı boyunca birikmiş tüm toz, tüy ve artıkları süpürün. Kalan tozlar için nemli bir paspasla aynı bölgeyi silin ve kurumasını bekleyin.Kurutma makinesinin duvara giden borusunu temizleyin ve görünen tüy ve tiftikler varsa onları da elektrikli süpürgeyle alın. Makinenin evden dışarı çıkan borusunu temizleyin ve havalandırma kanatçıklarının doğru hareket ettiğinden ve tüyler tarafından engellenmediğinden emin olun. Kurutma makinenizin dış yüzeyini ve kapağını nemli bir sünger ile temizleyin.

Izgara kapakları 

Yemek yaptığınız ocakta, kapakları ve ızgaraları çıkarın. Bazı ızgaralar bulaşık makinesinde de yıkanabilir bu da temizliği kolaylaştırır. Ancak makineye koymadan önce kullanımınızı ve bakım kılavuzunu kontrol ettiğinizden emin olun. Ocak kapakları için ise, aşındırıcı olmayan plastik bir ovma süngeri ile zarar.

Davlumbaz ve filtreleri

Yemek yaptığınız da tüm kir ve yağ davlumbazın filtrelerine dolar. Bunun için ılık su ve yumuşak bir deterjanla filtreleri temizleyebilirsiniz. Mutlaka 6 ayda bir filtreleri değiştirmeyi ihmal etmeyin.

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