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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya oldu!

Sunucu Burcu Esmersoy, manken hastalığı olarak da bilinen iştah kaybına ve aşırı zayıflığa neden olan "anoreksiya nevroza" hastalığına yakalandı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya oldu!
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Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesinin ardından "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy'un sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi. Esmersoy'a manken hastalığı olarak da bilinen ve iştahsızlık, kusma ve kilo kaybına neden olan "anoreksiya nevroza" teşhisi konuldu.

İştahı kesildi

Anoreksiya olan Esmersoy'un yemek yiyemediği ve uyuma problemi yaşadığı iddia edildi. Ünlü sunucu bu problemlerden sonra uzman bir doktora başvurdu. İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.

Birçok ünlü isim bu hastalığa yakalandı

Anoreksiya nevroza, tüm dünyada zayıf ve fit görünümün moda olmasının ardından özellikle genç kızlarda ve mankenlerde görünen bir hastalık olarak adını duyurdu. Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı "anoreksiya nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı.

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