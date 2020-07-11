Şeker yerine ne tüketilebilir ham balı deneyebilirsiniz!

Şekerin sağlığa olan zararlarını bilmeyen yoktur artık. Ne kadar bilirsek bilelim yine de vazgeçemiyoruz dediğinizi duyar gibiyiz. Tüm zararlarını bilmenize rağmen yine de bir türlü vazgeçemiyorsanız bunun yerine harika alternatifler deneyebilirsiniz. Peki bunlar neler? Şeker yerine ne tüketilebilir? İşte şeker yerine tüketebileceğiniz 4 alternatif!

Ham balı deneyebilirsiniz

Balın faydalarını bilmeyen yoktur. Cilt sağlığından tutun da hastalıkların iyileşmesine kadar birçok konuda fayda sağlamaktadır. Bal aynı zamanda şeker yerine de tüketilebilecek şahane bir besindir. Dikkat etmeniz gereken tek şey kullandığınız balın organik olmasına dikkat etmek olacaktır.

Hindistan cevizi şekerini duymuş muydunuz?

Hindistan cevizi sütü, suyu, yağından sonra şimdi de şekeri mutfaklarımızda yer almaya başladı. Tatlılarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şahane lezzetin hem tadı hem de kokusu müthiş.

Bir başka alternatif hurma şekeri!

Bol miktarda vitamin ve mineral barındıran hurmanın şekerinden yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırmak için yararlanabilirsiniz.