search menu
search
close

Şeker yerine ne tüketilebilir ham balı deneyebilirsiniz!

Şeler yerine ne tüketilebilir? Şeker yerine kullanabileceğiniz harika alternatiflerin neler olduğunu merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Şeker yerine ne tüketilebilir ham balı deneyebilirsiniz!
-A A+

Şekerin sağlığa olan zararlarını bilmeyen yoktur artık. Ne kadar bilirsek bilelim yine de vazgeçemiyoruz dediğinizi duyar gibiyiz. Tüm zararlarını bilmenize rağmen yine de bir türlü vazgeçemiyorsanız bunun yerine harika alternatifler deneyebilirsiniz. Peki bunlar neler? Şeker yerine ne tüketilebilir? İşte şeker yerine tüketebileceğiniz 4 alternatif! 

Ham balı deneyebilirsiniz 

Balın faydalarını bilmeyen yoktur. Cilt sağlığından tutun da hastalıkların iyileşmesine kadar birçok konuda fayda sağlamaktadır. Bal aynı zamanda şeker yerine de tüketilebilecek şahane bir besindir. Dikkat etmeniz gereken tek şey kullandığınız balın organik olmasına dikkat etmek olacaktır. 

Hindistan cevizi şekerini duymuş muydunuz? 

Hindistan cevizi sütü, suyu, yağından sonra şimdi de şekeri mutfaklarımızda yer almaya başladı. Tatlılarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şahane lezzetin hem tadı hem de kokusu müthiş. 

Bir başka alternatif hurma şekeri! 

Bol miktarda vitamin ve mineral barındıran hurmanın şekerinden yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırmak için yararlanabilirsiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tatlı krizine birebir: Vişneli browni Tatlı krizine birebir: Vişneli browni
Tatlı
Çıtır çıtır: Milföy mantı tarifi Çıtır çıtır: Milföy mantı tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
46 yaşındaki ünlü sunucudan bikinili poz! Fit vücuduyla hayran bıraktı
46 yaşındaki ünlü sunucudan bikinili poz! Fit vücuduyla hayran bıraktı
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Ünlü oyuncunun darp ettiği genç kadının görüntüleri kan dondurdu!
Ünlü oyuncunun darp ettiği genç kadının görüntüleri kan dondurdu!
'En güzeli benim' demişti! Yeşilçam'ın sarışın bombası çark etti!
'En güzeli benim' demişti! Yeşilçam'ın sarışın bombası çark etti!
Hadise'den yürek hoplatan bikinili fotoğraf geldi!
Hadise'den yürek hoplatan bikinili fotoğraf geldi!
Önceki Haberler
Ünlü şarkıcı annesini kaybetti! Paylaşımı yürekleri dağladı!
Ünlü şarkıcı annesini kaybetti! Paylaşımı yürekleri dağladı!
Yıldız Tilbe'nin Aya Sofya paylaşımı büyük beğeni topladı!
Yıldız Tilbe'nin Aya Sofya paylaşımı büyük beğeni topladı!
3 adımda seksi bir kadın olun!
3 adımda seksi bir kadın olun!
Bu çay migren ağrılarını anında kesiyor!
Bu çay migren ağrılarını anında kesiyor!
İlişkileri belgelendi! Reynmen ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor!
İlişkileri belgelendi! Reynmen ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor!
Sabah kahvaltılarına yakışır: Tepsi Çöreği
Sabah kahvaltılarına yakışır: Tepsi Çöreği
Erkeğinizi kendinize hayran bırakmanın 5 kolay yolu!
Erkeğinizi kendinize hayran bırakmanın 5 kolay yolu!
Enfes bir tat: Kedi dilli kolay tiramisu tarifi!
Enfes bir tat: Kedi dilli kolay tiramisu tarifi!
Yorumlar